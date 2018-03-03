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Halk otobosü, yolcusunu ambulans gibi hastaneye yetiştirdi

Halk otobüsünde yolculuk yaptığı sırada rahatsızlanan kadını, sürücü 2 dakika içinde en yakın hastanenin acil servisine yetiştirdi..

Halk otobosü, yolcusunu ambulans gibi hastaneye yetiştirdi

Halk otobüsünde yolculuk yaptığı sırada rahatsızlanan kadını, sürücü 2 dakika içinde en yakın hastanenin acil servisine yetiştirdi..

03 Mart 2018 Cumartesi 14:26
Halk otobosü, yolcusunu ambulans gibi hastaneye yetiştirdi

Halk otobosü, yolcusunu ambulans gibi hastaneye yetiştirdi


Son günlerde ölümcül trafik kazalarına adı karışan halk otobüsleri, bu kez hayat kurtardı. İstanbul Kadıköy'de özel halk otobüsüne binen bir kadının fenalaştığı gören şoför, otobüsü yolcularla birlikte hastaneye sürdü. Korna ve selektör yaparak en yakın hastaneye 2 dakikada gitmeyi başaran kahraman şoför yolcusunun hayatını kurtardı. Yaşanan bu anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 21 Şubat günü saat 18.20 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'de durakta özel halk otobüsüne binen orta yaşlarda bir kadın, hareket halinde olan araçta oturduğu yerde bir anda fenalaşarak kendinden geçti. Kadının fenalaştığını gören diğer yolcular durumu hemen şoföre bildirdi. Olayı gören şoför önce otobüsü yol kenarına çekti ardından da kadının yanına giderek bilgi aldı.

2 DAKİKADA HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Durumun ciddiyetini anlayan otobüs şoförü soğukkanlılığını koruyarak hemen direksiyona geçip hastaneye doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında otobüste bulunan yolcular bir an olsun kalp krizi geçiren kadını yalnız bırakmadı. Adeta zamanla yarışan şoför selektör ve kornalar çalarak yaklaşık 2 dakika gibi kısa bir sürede fenalaşan kadını en yakın hastaneye yetiştirdi.

Hastaneye varan şoför camdan seslendiği güvenlik görevlilerine 'doktor çağırın' diye bağırdı. Koşarak otobüse binen doktorlar kalp krizi geçiren kadına ilk müdahaleyi otobüste yaptı. Yapılan müdahale sonrası kadın sedyeye koyularak yolcuların yardımıyla hastaneye taşındı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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