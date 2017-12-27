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Halkbank'tan kartlarda biriken puanlara ilişkin açıklama:

- "Halkbank Paraf ve Parafly kredi kartları ile yapılan alışverişler sırasında kampanyalardan kazanılan puanlar, kampanya bitiminde verilen süre boyunca kullanılabilmektedir"

Halkbank'tan kartlarda biriken puanlara ilişkin açıklama:

- "Halkbank Paraf ve Parafly kredi kartları ile yapılan alışverişler sırasında kampanyalardan kazanılan puanlar, kampanya bitiminde verilen süre boyunca kullanılabilmektedir"

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:44
Halkbank'tan kartlarda biriken puanlara ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Halkbank, Paraf ve Parafly kredi kartları ile yapılan alışverişler sırasında kampanyalardan kazanılan puanların kampanya bitiminde verilen süre boyunca kullanılabildiğini duyurdu.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, Paraf ve Parafly sahiplerinin, yıl sonlarında puanlarının geri alınması endişesini yaşamazken, kullanılmayan puanlarını bir sonraki yıla devrederek Paraf üyesi iş yerlerinde diledikleri gibi harcayabildiği belirtildi.

Açıklamada, "Halkbank Paraf ve Parafly kredi kartları ile yapılan alışverişler sırasında kampanyalardan kazanılan puanlar, kampanya bitiminde verilen süre boyunca kullanılabilmektedir." denildi.

Halkbank'ın banka kartı ve kredi kartları aracılığıyla müşterilerine sunduğu avantajlardan tüm kart sahiplerinin sorunsuz bir şekilde faydalanabilmesi için farklı çözümler geliştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkbank, banka ve kredi kartı ürünleriyle müşterilerine daima avantajlı fırsatlar sunmaktadır. Halkbank'ın Gold, Platinum, Paraf Sanal, Parafly gibi farklı kredi kartlarıyla yurt içi ve yurt dışında Visa/MasterCard logosu bulunan tüm üye iş yerlerinde alışveriş yapılabiliyor. Halkbank Paraf Debit ve Parafast banka kartlarıyla tüm ATM işlemleri Halkbank güvencesiyle kolayca gerçekleştiriliyor. Halkbank banka kartlarıyla yapılan alışverişlerde kazanılan ParafPara’lar Paraf anlaşmalı üye iş yerlerinde nakit olarak kullanılıyor."


Anahtar Kelimeler:
HalkbankKartlarda Biriken Puanlar
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