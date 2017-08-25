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Hamas Sözcüsü Kanu: Knesset üyelerinin Aksa'ya girmesine izin verilmesi provoke amaçlı

Hamas Sözcüsü Kanu, "Knesset üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmesi, halkımızı provoke etme amacı taşıyor." dedi.

Hamas Sözcüsü Kanu: Knesset üyelerinin Aksa'ya girmesine izin verilmesi provoke amaçlı

Hamas Sözcüsü Kanu, "Knesset üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmesi, halkımızı provoke etme amacı taşıyor." dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 21:18
Hamas Sözcüsü Kanu: Knesset üyelerinin Aksa'ya girmesine izin verilmesi provoke amaçlı

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail meclisi (Knesset) üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmesi yönündeki kararın, Filistinlileri "provoke etmeyi" amaçladığını belirtti.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "Knesset üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmesi, halkımızı provoke etme amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Filistin halkı Aksa'yı korumaya devam edecek"

İsrail'in, Mescid-i Aksa ile ilgili, "durumu patlama noktasına getirebilecek" kararlarının sonuçlarına katlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Filistin halkı Aksa'yı korumaya devam edecek." denildi.

Knesset üyeleri, İsrail polisinin aldığı karar doğrultusunda, bir buçuk yıl aradan sonra 29 Ağustos Salı günü Mescid-i Aksa'ya girebilecek.

İsrail Kanal 2 televizyonunun haberinde ise İsrail hükümetinin, Knesset üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişleri için bir hafta süre vermeyi planladığı ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, bu süreyi deneme amaçlı bir güne indirdiği ifade edildi.

Muhabir: Hacer Başer

Anahtar Kelimeler:
DünyaHamasİsrail MeclisiKnessetMescid-i Aks
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