Hamas ve Fetih'ten görev teslim adımının ertelenmesi talebi

GAZZE (AA) - Hamas ve Fetih hareketleri, Mısır'dan, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin, Kahire'deki müzakereler sonucu imzalanan uzlaşı anlaşması kapsamında 1 Aralık itibarıyla Gazze'deki görevlerini teslim almasının 10 Aralık'a ertelenmesini talep etti.

'Uzlaşı için gerekli ilk adım Gazze'de tam yetki' 'Hamas ve Fetih'in uzlaşı anlaşması için Kahire'ye gidiyoruz'

Gazze'de, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın ofisinde Mısırlı bir güvenlik heyetinin katılımıyla Filistinli gruplar arasında olağanüstü toplantı yapıldı.

Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, Hamas ile Fetih'in ortak bildirisini okuyan Fetih yetkilisi Fayiz Ebu İyte, "Hamas ve Fetih, uzlaşı anlaşmasını gözeten Mısır'dan, Kahire'deki müzakereler sonucu imzalanan uzlaşı anlaşması kapsamında Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin Gazze'deki görevlerini teslim almasının 1 Aralık'tan 10 Aralık'a ertelenmesini talep etti." dedi.

Bunun uzlaşının başarıya ulaşması amacıyla hükümetin görevleri teslim alması için gerekli hazırlıkları tamamlanması nedeniyle istendiğini belirten Ebu İyte, Hamas ve Fetih'in uzlaşının başarıya ulaşması ve Filistin halkının bölünmüşlüğün sona ermesi konusundaki beklentilerini karşılama konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar dün Filistinli gruplara, Gazze'yi ziyaret eden Mısırlı güvenlik heyetinin katılımıyla uzlaşı konusundaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere ofisinde toplanma çağrısı yapmıştı.

Toplantıya, Hamas ve Fetih'in yanı sıra İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesinden temsilciler katılmıştı.

Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin en geç 1 Aralık tarihine kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi planlanıyor.

"Yüzde 1 dahi yetki verilmedi"

Filistin Fetih Hareketi Merkezi Komite üyesi Azzam el-Ahmed, Hamas'ın uzlaşı hükümetinin, Gazze'deki yetkilerini devralmasına imkan tanımadığını belirtti.

Katar merkezli yayın yapan "Al Jazeera" televizyonuna verdiği özel mülakatta Ahmed, "Filistin uzlaşı hükümetine Gazze'deki yetkilerini devralması için yüzde 1 dahi yetki verilmedi." dedi.

Hükümetin, Kahire'de imzalanan uzlaşı anlaşmasına göre 1 Aralık itibarıyla Gazze'deki görevlerini teslim almasının 10 Aralık'a ertelendiğini ifade eden Ahmed, Gazze'de "direnişin" silahlarına ilişkin ise "Silahlar sadece tek elde ve Filistin yönetiminde olmalı ve direnişin anlamı belirlenmeli." diye konuştu.

Uzlaşı Hükümeti-Hamas anlaşmazlığı

Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin geçen salı günü 14 Haziran 2007 öncesindeki eski memurları göreve çağırması, Hamas ile anlaşmazlığa neden olmuştu.

Gazze'de 2006 yılında kurulan Hamas hükümetinin çalışmalarını engellemek amacıyla Ramallah'taki Filistin yönetimi, 14 Haziran 2007'de Gazze'deki memurlarının işe gitmemesi emrini vermiş, bunun üzerine Hamas kendi memur kadrosunu oluşturarak Gazze'deki yönetimi kurma imkanı bulmuştu.

Uzlaşı Hükümetinin salı günü eski memurların geri dönüşünü duyurması Hamas tarafından işe alınmış memurların işten atılma ihtimalini gündeme getirmiş ve başta hareket olmak üzere Gazze'deki memurların tepkisine yol açmıştı.

Hamas, eski memurların işe geri dönüşünün 2011 Kahire Anlaşması'na aykırı olduğunu iddia ederek duruma tepki göstermiş, Uzlaşı Hükümeti ise dün Hamas'ın bakan ve memurların bakanlıklara girmesine izin vermediğini duyurmuştu.

Muhabir: Zeynep Hilal Karyağdı