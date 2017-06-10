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10 Haziran 2017 Cumartesi 17:51

Hamile yolcu trende doğum yaptı: Helin Su adını verdi

Niğde’de 30 yaşındaki hamile Zekiye Kurt, yolcu olarak bulunduğu trende bir kız bebek dünyaya getirdi.

Hamile yolcu trende doğum yaptı: Helin Su adını verdi
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Hamile yolcu trende doğum yaptı: Helin Su adını verdi

Anadolu Mavi Treni'nde doğum yapan Zekiye Kurt, bebeğine Helin Su adını verdi..



Kayseri’den Adana’ya giden Anadolu Mavi Treni'nde seyahat eden Zekiye Kurt'un yolda doğum sancısı başladı. Aynı trende yolculuk yapan bir hemşire, görev yaptığı hastanedeki doktoru arayarak cep telefonuyla aldığı talimatlarla hamile kadına müdahale etti. Tren, Niğde'nin Çiftehan Mevkii'ne yaklaştığı sırada Zekiye Kurt, bir kız bebek dünyaya getirdi.
Çiftehan Tren İstasyonu'na yönlendirilen sağlık görevlileri, önce bebeğin göbek kordonunu kesti, ardından da vagonun ara boşluğunda yatan anneye tıbbi müdahaleyi yaptı. Anne ve bebek ambulansla Adana'daki bir hastaneye götürüldü.

 
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