Hariri istifa kararını değiştirdi

BEYRUT (AA) - Lübnan başbakanlığı görevinden ayrıldığını 4 Kasım'da duyuran Saad Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın isteği üzerine istifasını ertelediğini açıkladı.

Lübnan Başbakanı Hariri istifa ettiHariri Lübnan'a döndüHariri Lübnan'da bağımsızlık günü törenine katıldı

Hariri, Lübnan'ın bağımsızlığının yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'la görüşmesinde istifasını sunduğunu ancak Avn'ın isteği üzerine bu adımını ertelediğini ifade etti.

Hariri, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." diye konuştu.

Hariri'nin temasları ve istifa süreci

Hariri, Riyad'da açıkladığı istifasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmüş, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'da da temaslarda bulunmuştu. Hariri son olarak dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüş, daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uğramıştı.

Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasıyla ilgili açıklamasında, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, Riyad'dan katıldığı bir televizyon programında, "ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini" bildirmiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da iyi olduğunu ve kısa süre içinde ülkesine döneceğini duyurmuştu.



Muhabir: Furkan Güldemir