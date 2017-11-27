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Hariri'den Hizbullah açıklaması

Lübnan Başbakanı Hariri, "Hizbullah'ın silahlarına yönelik çözüm içeride (Lübnan) değil, bölgesel olmalı. Bu nedenle biz, bu konuyla ilgili hiçbir şey yapamayız." dedi.

Hariri'den Hizbullah açıklaması

Lübnan Başbakanı Hariri, "Hizbullah'ın silahlarına yönelik çözüm içeride (Lübnan) değil, bölgesel olmalı. Bu nedenle biz, bu konuyla ilgili hiçbir şey yapamayız." dedi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 09:51
Hariri'den Hizbullah açıklaması

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'da yayınlanan bir dergiye verdiği röportajda, İran'ın Hizbullah eliyle Lübnan'ın istikrarının bozduğunu vurgulayarak, "Hizbullah'ın silahlarına yönelik çözüm içeride (Lübnan) değil, bölgesel olmalı. Bu nedenle biz, bu konuyla ilgili hiçbir şey yapamayız." ifadelerini kullandı.

Hariri, "Hizbullah'ın ülkeyi yönetmeyle ilgili bir kabiliyeti yok. Hizbullah'ın gücü, İran'ın sağladığı silahlardan geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Lübnan'da İran'ın dahili olmadan karar alınamayacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Hariri, "Ruhani, bizim Lübnan'da yapmak istediklerimize karışamaz, bunu belirleyemez." dedi.

Suudi Arabistan'ın İran ve Hizbullah'a yönelik sert açıklamalarını anladığını ve hak verdiğini belirten Hariri, "Özellikle Hizbullah, bölgenin ve körfezin istikrarıyla oynarken buna karşı önlem almaları onların (Suudi Arabistan) hakkı." açıklamasında bulundu.

Suriye'de devam eden savaşla ilgili de Hariri, "Rusya'nın Suriye'ye müdahale kararı almasının Beşar Esed'in devrilmesiyle ilgisi yok. İran, Suriye'de başarısız olunca Ruslardan müdahale talebinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi

Mısır'ın başkenti Kahire'de 19 Kasım'da düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonuç bildirisinde Hizbullah "terörist organizasyon" olarak ilan edilmiş, Lübnan ise karara itiraz etmişti.

Yerel ve uluslararası basına yaptığı çeşitli açıklamalarda, Lübnan'ın bölgedeki çatışmalardan uzak durması gerektiğini vurgulayan Hariri, Hizbullah örgütünü Arap ülkelerinin iç işlerine karışmakla eleştirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani geçen ay katıldığı bir televizyon programında, "İran'ın günümüzde bölgedeki rolü ve etkisi geçmişe göre çok daha güçlüdür. İran'ın pozisyonunu dikkate almadan Irak, Suriye, Lübnan ve İran Körfezi'nde belirleyici bir karar vermek mümkün değildir." şeklinde konuşmuştu.

Muhabir: Furkan Güldemir



Anahtar Kelimeler:
DünyaHizbullahLübnan Başbakanı Saad HaririSuudi Arabistan
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