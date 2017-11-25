Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri yakalayacağız'
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri...
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

Hariri'den Hizbullah açıklaması

Lübnan Başbakanı Hariri, "Hizbullah'ın Arap kardeşlerimizi etkileyen ya da ülkelerinin güvenliğini ve istikrarını hedef alan pozisyonunu kabul etmeyeceğiz." dedi.

Hariri'den Hizbullah açıklaması

Lübnan Başbakanı Hariri, "Hizbullah'ın Arap kardeşlerimizi etkileyen ya da ülkelerinin güvenliğini ve istikrarını hedef alan pozisyonunu kabul etmeyeceğiz." dedi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 19:22
Hariri'den Hizbullah açıklaması

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İran destekli Hizbullah örgütünün bölgedeki ülkelerin iç işlerine müdahalesinin durdurulması gerektiği yönündeki açıklamasını yineledi.

Hariri'nin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün başkent Beyrut'taki konutunda Yüksek İslam Konseyi üyeleri ile bir araya gelen Başbakanın, yerel ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, hükümetin iletişim kanallarını açık tutarak ülkeye daha etkin hizmet edeceğinin altını çizen Hariri, "Hizbullah'ın Arap kardeşlerimizi etkileyen ya da ülkelerinin güvenliğini ve istikrarını hedef alan pozisyonunu kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İstifa kararını ertelemesine de değinen Hariri, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın isteği üzerine attığımız adım, Lübnan'ın tarafsızlığı ve bölgesel çatışmalardan uzak durması konusunu yeniden tartışmaya açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Hariri, Lübnan'ın geleceğinin bölgesel çatışmalardan uzak durmayı öngören ayrışma politikasına bağlı olduğunu vurguladı.

Hariri'nin istifasını ertelemesi

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Saad Hariri, 17 günlük aradan sonra 21 Kasım'da Lübnan'a geldi. Cumhurbaşkanlığı'nda 22 Kasım'da düzenlenen bağımsızlık resepsiyonunda istifa kararını ertelediğini açıklayan Hariri, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." diye konuşmuştu.

Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi

Mısır'ın başkenti Kahire'de 19 Kasım'da düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonuç bildirisinde Hizbullah "terörist organizasyon" olarak ilan edilmiş, Lübnan ise karara itiraz etmişti.

Hariri, yerel ve uluslararası basına yaptığı çeşitli açıklamalarda, Lübnan'ın bölgedeki çatışmalardan uzak durması gerektiğini vurgulayarak, Hizbullah örgütünü ise Arap ülkelerinin iç işlerine karışmakla eleştirmişti.

Muhabir: Furkan Güldemir

Anahtar Kelimeler:
DünyaHizbullahLübnan Başbakanı Saad Hariri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret
Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz
Gözaltındaki Suudi Prens'in ortağı olduğu oteller satılık
Gözaltındaki Suudi Prens'in ortağı olduğu oteller satılık
'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı
'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı
Fransa'dan Arakan açıklaması
Fransa'dan Arakan açıklaması
Puigdemont erken seçim için aday listesini Belçika'da açıkladı
Puigdemont erken seçim için aday listesini Belçika'da açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara nasıl Müslüman deriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara nasıl Müslüman deriz
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim