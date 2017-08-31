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Harvey kasırgası ABD'nin akaryakıt üretimini vurdu

Kasırgasının yol açtığı seller ExxonMobil, Suudi Arabistan ve Shell ortaklığı Motiva, Amerikan Valero ve Fransız Total şirketlerinin tesislerini etkiledi. Teksas'ta geçici kapatılan tesisler arasında ülkenin en büyük iki petrol rafinesi de bulunuyor.

Harvey kasırgası ABD'nin akaryakıt üretimini vurdu

Kasırgasının yol açtığı seller ExxonMobil, Suudi Arabistan ve Shell ortaklığı Motiva, Amerikan Valero ve Fransız Total şirketlerinin tesislerini etkiledi. Teksas'ta geçici kapatılan tesisler arasında ülkenin en büyük iki petrol rafinesi de bulunuyor.

31 Ağustos 2017 Perşembe 17:36
Harvey kasırgası ABD'nin akaryakıt üretimini vurdu

SAN FRANCISCO (AA) - ABD'de Harvey kasırgasının Teksas eyaletinde yol açtığı seller nedeniyle ülkenin en büyük iki petrol rafinesi dahil bazı üretim tesislerinde faaliyetlere ara verildi.

Ülkenin en büyük petrol işleme tesisi Suudi Arabistan ve Shell ortaklığı Motiva şirketinin Port Arthur'daki petrol rafinerisi, sel dolayısıyla operasyonlarını geçici durdurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, günde 600 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip tesisin sel suları çekilene kadar faaliyetine ara verdiği belirtildi.

En büyük petrol şirketlerinden ExxonMobil da günde 560 bin varil petrol işleme kapasitesiyle ülkenin en büyük ikinci petrol işleme rafinerisi olan Baytown'daki tesisi ile Baumont şehrindeki rafinerisinin kapılarını geçici kapattı.

Şirket, selin verdiği zarar sebebiyle Baumont'taki tesiste bulunan yaklaşık 7 bin metre küp zehirli akaryakıt buharının atmosfere yayıldığını açıkladı.

Öte yandan, Amerikan Valero ve Fransız Total şirketleri de Meksika Körfezi'nin Teksas kıyılarındaki petrol rafinerilerinin faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurdu.

Amerikan Otomobil Birliğinin (AAA) tahminlerine göre, şirketlerin seller nedeniyle aldığı tedbirler sonucu ülkedeki petrol işleme kapasitesinin yüzde 25'i devre dışı kaldı.

Bu nedenle oluşabilecek arz açığının ise akaryakıt fiyatlarının artmasına yol açabileceği öngörülüyor.

Muhabir: Emre Aytekin

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