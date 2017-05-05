Hastane magandaları kadın doktora saldırdı

Hastanelerde doktor ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar durmak bilmiyor. Kamu hastanelerinde doktorlara en çok saldırının yaşandığı yer olarak öne çıkan Şanlıurfa'da bu kez Birecik Devlet Hastanesi'nde baba oğul iki maganda, kadın doktoru tartakladı.Birecik Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Yasemin Y., muayeneye gelen kalp hastası. ile oğlu. tarafından tekme-tokat dövüldü.Acil serviste yaşanan kavga anı, güvenlik kameralarına yansıdı.Kalp rahatsızlığı bulunan Sadin K. yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne getirildi. Acil 10 günlük 'iş göremez' raporu verilen Dr. Yasemin Y.'nin şikayeti üzerine, polis Sadin K. ile oğlu Önder K.'yı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.