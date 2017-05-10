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10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:00

Hastane magandası, hamile karısına ve çalışanlara saldırdı

İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye oğlunu götüren Hazal Ermiş adlı hamile kadın, burada kocasının saldırısına uğradı. L.E. adlı saldırgan, hastanede doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarını da tartakladı.

Hastane magandası, hamile karısına ve çalışanlara saldırdı
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Hastane magandası, hamile karısına ve çalışanlara saldırdı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durmak bilmiyor. Hastane magandası bu kez İzmir Seferihisar'da ortaya çıktı. Hasta oğlunu muaeyene için Devlet Hastanesi'ne getiren Hazal Ermiş adlı talihsiz kadın, maganda kocasının saldırısına uğradı. Hastanede doktor ve hemşirelerin engel olmak istediği saldırı sırasında hemşireler Seval N, Demet C, doktor Uğur D, anestezi teknisyeni Fatih Y. de tartaklandı. İşin daha vahimi, saldırı sonrası sağlık müdürlüğü avukatlarının bu tür olaylara müdahil olmadığı iddiası. İşte haberin detayları


İzmir Seferihisar Devlet Hastanesi'nde L.E., oğlunu hastaneye getiren hamile eşini dövdüğü sırada kendisine müdahale eden doktor Uğur D., hemşireler Seval N., Demet C., anestezi teknisyeni Fatih Y.'i tartakladı. L.E., gözaltına alındı, sağlık çalışanları, yaşananlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Seferihisar'da yaşanan olayda, gece saat 23.30'da Hazal Ermiş, zehirlenme şüphesiyle oğlunu hastaneye götürdü. Bir süre sonra hastaneye gelen L.E., tartıştığı eşini dövmeye başladı. L.E., daha sonra kendisine müdahale etmeye çalışan doktor Uğur D., hemşireler Seval N., Demet C., anestezi teknisyeni Fatih Y'yi, tartakladı. Hastaneye gelen polis tarafından L.E., gözaltına alındı. Zanlının işlemlerinin karakolda devam ettiği öğrenildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ

Yaşanan olayla ilgili de sağlık çalışanları tepki gösterdi. Hastane bahçesinde sağlık çalışanları adına Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, açıklama yaptı. Hastanedeki olayın bir ilk olmadığını, son da olmayacağını söyleyen Ahmet Doğruyol, şunları söyledi:

"Her geçen gün sağlık çalışanlarımız, onlarca şiddet vakasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Şiddete vakalarının artmasının altında, hasta memnuniyeti üzerine kurulmuş olan sağlık politikaları ve siyasilerin sağlık çalışanlarına vatandaş gözünde küçük düşürmeleri, yatmaktadır. Bugün hastanedeki olayı gündeme getirdiğimiz esnada bile hastanedeki pek çok arkadaşımızın, denetleme gerekçesiyle basın açıklamasına gelmemesi de bunun bir yansımasıdır. Sağlık çalışanları gerek bakanlık gerekse idareler tarafından yalnız ve sahipsiz bırakılmaktadır. Çalışan arkadaşlarımız beyaz kot vermiş olmalarına rağmen hasta taburcu edilmiştir. Aynı zamanda sağlık müdürlüğünde bulunan kurum avukatlarının bu tür olaylara müdahil olmaması personelin yanında onların hakkını aramaması da ayrı bir garabettir."
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