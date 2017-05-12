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12 Mayıs 2017 Cuma 07:21

Hastanede bebekler karıştı, aileler 4 yıl sonra ikna oldu

Adıyamanlı Meryem ve Selahattin D.’nin bebekleri ile, Trabzonlu Yusuf ve Selma K.’nın bebekleri hastanede karıştı. 4 yıl sonra hâkim çocukların karşılıklı olarak ailelerine iadesive nüfusa tescil edilmesi yönünde karar verdi

Hastanede bebekler karıştı, aileler 4 yıl sonra ikna oldu
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Hastanede bebekler karıştı, aileler 4 yıl sonra ikna oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede doğum yapan iki anneye yanlış bebeklerin verilmesi 4 yıl sonra anlaşıldı. Bebekler için yapılan DNA testinin ardından açılan davada aileler güçlükle ikna edildi.



Çoçukların karıştırılması, İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi’ndeki özel bir hastanede 4 yıl önce yaşandı. Adıyamanlı Meryem ve Selahattin D.’nin bebekleri, Trabzonlu Yusuf ve Selma K.’nın bebekleri hastanede karıştı. Trabzonlu Yusuf K., boşanma arifesinde olduğu eşi Selma’dan olan “Eymen” adlı çocuğuna şüphe üzerine DNA testi yaptırdı.

Test sonucu Eymen’in çiftten olmadığı belirlendi. Aile hastaneye başvurdu. Aynı gün doğum yapan Adıyamanlı aile İstanbul’a davet edildi. Meryem ve Selahattin D. çiftinin çocuğuna da DNA testi yapıldı ve çocukların karıştığı kesinleşti. Hastane yönetimi her 2 aileden çocukların değiştirilmesini istedi.

Adıyamanlı aile, Trabzonlu Yusuf ve Selma K. çiftinin ayrı olduğunu gerekçe göstererek, çocukları Cihangir’i vermeyeceklerini söyledi. D. çifti, ayrıca Trabzonlu ailenin baktığı çocuğu da almak için hem velayet ve hastaneye maddi-manevi tazminat davası açtı.

Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “nesebin düzeltilmesi” yönünden görülen davanın karar duruşması dün yapıldı. Ailelerin hazır bulunduğu duruşmada, hâkim çocukların karşılıklı olarak ailelerine iadesive nüfusa tescil edilmesi yönünde karar verdi. Kararın kesinleşmesinin ardından çocukların ailelere psikolog eşliğinde yapılacak terapiyle verileceği öğrenildi. Duruşma sonrası aileler gözyaşlarına hâkim olamadı.
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