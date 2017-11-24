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Hataylı Fevzi dede Doğu Guta'da mahsur kaldı

Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da mahsur kalan 83 yaşındaki Türk vatandaşı Sözer, Türkiye'ye dönmek istiyor.

Hataylı Fevzi dede Doğu Guta'da mahsur kaldı

Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da mahsur kalan 83 yaşındaki Türk vatandaşı Sözer, Türkiye'ye dönmek istiyor.

24 Kasım 2017 Cuma 14:14
Hataylı Fevzi dede Doğu Guta'da mahsur kaldı

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Türk vatandaşı 83 yaşındaki Fevzi Sözer, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşattığı Doğu Guta bölgesinde ailesi ile mahsur kaldı. Rejimin saldırılarında yaralanarak yürüme yetisini kaybeden Sözer, vatanına kavuşacağını günü bekliyor.

Hatay'da 1934 yılında dünyaya gelen Sözer, 17 yaşındayken babası ile Suriye'nin başkenti Şam'a yerleşti.

Şam'da 4 yıl geçirdikten sonra, 21 yaşında Türkiye'ye vatani görevini yapmak için gelen Sözer, askerlikten sonra 2 yıl daha Türkiye'de kaldı.

Ardından Şam'a dönen Sözer, burada 25 yıl ayakkabıcılık ve seyyar satıcılık yaptı.

2012 yılında rejimin keskin nişancısı tarafından vurulan Sözer, 15 ay önce ise Duma'ya düzenlenen hava saldırısında yürüme yetisini kaybetti.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin ulaştığı Türk vatandaşı Sözer, yaşam hikayesini anlattı.

Nüfuz cüzdanını gösteren Sözer, 17 yaşına kadar kendisine Hatay'ın Bedirye köyünde amcasının baktığını, ardından babasının gelerek kendisini Şam'a götürdüğünü söyledi.

"Nüfusa indik. (Suriye vatandaşlığını) Keşke almaz olaydım." diyen Sözer, şöyle devam etti:

"Geldik buraya evlendim. Eşimden 4 oğlan, bir kızım oldu. Sonra bu evi yaptırdım Allah'a şükür. Oturduk ve başımızı sokacak bir yer oldu. Her sene Türkiye'ye gider, hanım da götürürdüm oraya. Bacım şimdi orada, Türkiye'de, yanına giderdim. Teyzemin oğlu da aynı şekilde iyi karşılarlardı bizi. Allah hayırlısını versin. Türküm, Türkiye’den geldim buraya vuruldum. Evliyim. Çocuklarım var. Çıkmak istiyorum ama çıkarmıyorlar beni. Ben Türkiye’ye gitmek istiyorum."

Türkiye'ye en son 2013'teki yerel seçimlerde oy kullanmak için geldiğini söyleyen Sözer, "Erdoğan'a oy verdim. Bir yıl sonra yeniden buraya döndüm. Geldik, burada mahsur kaldık." diye konuştu.

Sözer, 15 ay önce rejimin saldırısında yaralandığını belirterek, "Abluka altındayız. Herkes bizi bir taraftan sıkıştırmış. Zulüm var. Kimse kimseye rahmet etmiyor. Dükkanlar bomboş. Satacak hiçbir şey kalmadı. Yiyeceğimiz bir lokmamızı bile kestiler." diye konuştu.

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