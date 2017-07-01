Hava durumu; Bugün hava nasıl olacak

Türkiye kavruluyor. Hava sıcakları son 50 yılın en üst seviyelerini gördü. Marmara ve Trakya bölgesinde bugün ve yarın sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üstünde seyredecek. Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor
İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN 45
Aşırı sıcaklıkların etkiliği olduğu İstanbul'da hissedilen sıcaklığın öğleden sonra 45 dereceyi aşması bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü&nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
45 DERECEYİ BULACAK
Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Kentte ortalamanın 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.
Bu kapsamda, kentte sıcaklığın bugün en yüksek 37, en düşük ise 27 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 5 kilometreye kadar düşeceği megakentte, hissedilen sıcaklığın ise öğlen 12.00 ile 15.00 saatleri arasında zirve yaparak, 45 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
Kentte dün, yılın en yüksek sıcaklıkları görüldü. Bu kapsamda kentte en yüksek sıcaklık 39,2 derece ile Bakırköy'de ölçüldü. Ayrıca, Kartal'da 38,9, Kadıköy'de 38,6, Sarıyer ve Büyükçekmece'de 38,1 derece sıcaklık kaydedildi. En düşük sıcaklık ise 29,8 ile Silivri'de meydana geldi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 37
İstanbul: Az bulutlu ve açık 38
Bursa: Az bulutlu ve açık 39
İzmir: Az bulutlu ve açık 41
Adana: Az bulutlu ve açık 40
Antalya: Az bulutlu ve açık 44
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40