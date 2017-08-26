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Havaalanı pistleri kurbanlık develere kaldı

GAP Havalimanı’nın faaliyete geçmesi ile kapanan kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki eski Şanlıurfa Havaalanı’nın arazisi kurbanlık develerin, otlağı haline geldi.

Havaalanı pistleri kurbanlık develere kaldı

GAP Havalimanı’nın faaliyete geçmesi ile kapanan kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki eski Şanlıurfa Havaalanı’nın arazisi kurbanlık develerin, otlağı haline geldi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 15:18
Havaalanı pistleri kurbanlık develere kaldı


Şanlıurfa' da, 2007 yılında GAP Havalimanı’nın faaliyete geçmesi ile kapanan kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta

ki eski Şanlıurfa Havaalanı’nın arazisi kurbanlık develerin, otlağı haline geldi. 10 yıldır atıl durumunda olan eski havaalanının pistinde, daha önce sefer yapan uçakların yerini develer aldı.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besiciler ellerinde bulunan kurbanlıklarını bu alana getirerek bir yandan müşteri bekliyor, bir yandan da otlatıyor. Hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı alanda tel örgüleri keserek kendilerine patika yol yapan çobanlar, her gün yüzlerce koyun, keçi ve deveden oluşan sürülerini burada otlatıyor.


Eski havaalanı arazisinde kurbanlık deve otlatan besicilerden İbrahim Taner, "Kurban bayramı için getirdiğimiz 15 deveyi burada otlatıyoruz. Bu alanın mera olarak besicilere tahsis edilmesini istiyoruz. Kurban için getirdiğimiz develerimizi 10 ile 20 bin lira arasında satıyoruz.

Devlerimiz genellikle turistik, adaklık ve kurbanlık olarak satışa sunuyoruz. Deveye oldukça talep var" dedi.
Şanlıurfa’da deve satışının yapılmasından dolayı memnun olduğunu ifade eden Küçükhan Mahalle Muhtarı İsmail Esmer, "Araba fiyatına burada deve satılıyor. Kurban bayramında genellikle büyük aşiretler ve aileler deve kesmeyi tercih ediyor. Bu bayramda Allah kabul ederse biz de deve keseceğiz. Deve etti biraz sert ama 2 defa kaynatılıp dinlendirilirse etine doyum olunmaz" diye konuştu.


Öte yandan 10 yıldır atıl durumunda olan ve kapısı, penceresi tahrip edilen eski havaalanının akıbetinin ise belli olmadığı öğrenildi.  

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