Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115748
ALTIN
171.720
DOLAR
3.9951
STERLİN
5.6509
EURO
4.9564
Volkan Demirel Fenerbahçe'de 500. maçına hazırlanıyor
Volkan Demirel Fenerbahçe'de 500. maçına...
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa
Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var
Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın...
Mircea Lucescu: Sonuç için mutlu değilim ama oyun için mutluyum
Mircea Lucescu: Sonuç için mutlu...
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda
19 Yaş Altı Milli Futbol...

Havacılıkta yerli üretimin gücü birleşiyor

Türkiye'nin havacılıkta üretici ülke olma hedefi doğrultusunda sivil hava aracı projelerinde görev alacak parça ve cihaz üreticileri bir envanterde toplanacak.

Havacılıkta yerli üretimin gücü birleşiyor

Türkiye'nin havacılıkta üretici ülke olma hedefi doğrultusunda sivil hava aracı projelerinde görev alacak parça ve cihaz üreticileri bir envanterde toplanacak.

28 Mart 2018 Çarşamba 12:17
Havacılıkta yerli üretimin gücü birleşiyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin havacılıkta üretici ülke olma hedefi doğrultusunda sivil hava aracı projelerinde görev alacak parça ve cihaz üreticileri bir envanterde toplanacak.

Ulusal havacılık otoritesi olarak emniyet ve güvenlik düzenlemeleri yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hava araçlarında kullanılmak üzere, parça/cihaz tasarım ve üretim faaliyetlerinde bulunmak isteyen organizasyonlarla onaylı tasarım ve üretim kuruluşlarına alt yüklenici olarak hizmet sağlamak isteyen firmalara yönelik, Havacılıkta Parça ve Cihaz Sertifikasyonu Rehber Dokümanı hazırladı.

Bu alanda faaliyet gösteren firmaların kayıt altına alınması amacıyla da Parça ve Cihaz Üreticisi Envanteri (PACE) oluşturuldu. Bu envantere girmeyen kuruluşlar ulusal sivil hava aracı projelerinde alt yüklenici olamayacak.

Envanterde yer almak isteyen üreticiler, 15 Mayıs'a kadar ön kayıt başvurusu yapabilecek.

Sektörün gelişimi gerçek zamanlı izlenebilecek

Havacılık dışı sebeplerle 1940'lı yıllardan sonra yalnızca işletici ülke olan Türkiye, 1980'lerin ortasında tekrar milli imkanlarla üretim faaliyetlerine başladı.

Bugüne kadar gelişerek devam eden süreçte, Türkiye'de üretilen ve uluslararası alanda sertifikalandırılan ilk Türk sivil imalatı olan HÜRKUŞ Eğitim Uçağı gökyüzüyle buluştu. Bunun yanında farklı hava araçlarının sertifikasyon süreçleri devam ediyor.

SHGM tarafından yetkilendirilen firmalarca tasarlanarak üretilen birçok farklı parça ve cihaz da halihazırda hava araçlarında kullanılıyor.

PACE sayesinde tüm bu çabaların daha da ivmelenmesi için Türkiye'nin havacılık alanındaki envanterinin çıkarılması planlanıyor. Bu envanter sayesinde hem SHGM tarafından yetkilendirilen firmalar tek bir havuzdan alt yüklenici seçimi yapabilecek hem de havacılık potansiyelinin gelişimi gerçek zamanlı izlenebilecek.

Anahtar Kelimeler:
EkonomiHava AracıHavacılıkSHGMSivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamlara işaret dili eğitimi
İmamlara işaret dili eğitimi
Diyarbakır Avrupa'ya açılıyor
Diyarbakır Avrupa'ya açılıyor
Pasaport ve sürücü belgelerinde yeni dönem 2 Nisan'da başlıyor
Pasaport ve sürücü belgelerinde yeni dönem 2 Nisan'da başlıyor
Emine Erdoğan'dan RTÜK'ün reklam düzenlemesine destek
Emine Erdoğan'dan RTÜK'ün reklam düzenlemesine destek
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur son yolculuğuna uğurlandı
KİPTAŞ, Silivri'deki sosyal konutlar için talep toplamaya başladı
KİPTAŞ, Silivri'deki sosyal konutlar için talep toplamaya başladı
'Çay kültürümüzü dünyaya yaymak istiyoruz'
'Çay kültürümüzü dünyaya yaymak istiyoruz'
Ev kadınları kendi 'robotları'nı tasarlıyor
Ev kadınları kendi 'robotları'nı tasarlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim