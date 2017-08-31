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Hayallerindeki ülkeyi bulmak için dünyayı geziyorlar

Evlendikten sonra yaşayacakları ülkeyi seçmek için karavanla dünya turuna çıkan Almanya asıllı Silas Ploner ve Ann-Marie Mecklenburg, sahil şeridinin kullanarak geçtikleri Türkiye güzergahında gördükleri misafirperverlikten memnun kaldı.

Hayallerindeki ülkeyi bulmak için dünyayı geziyorlar

Evlendikten sonra yaşayacakları ülkeyi seçmek için karavanla dünya turuna çıkan Almanya asıllı Silas Ploner ve Ann-Marie Mecklenburg, sahil şeridinin kullanarak geçtikleri Türkiye güzergahında gördükleri misafirperverlikten memnun kaldı.

31 Ağustos 2017 Perşembe 14:45
Hayallerindeki ülkeyi bulmak için dünyayı geziyorlar

BARTIN - (AA) - Evlendikten sonra yaşayacakları ülkeyi seçmek için karavanla dünya turuna çıkan Alman asıllı iki arkadaş, Türkiye'den yolculuklarında gördükleri ilgiden ötürü memnun kaldı.

Evlenme kararı alan 29 yaşındaki Almanya asıllı Silas Ploner ve 26 yaşındaki kız arkadaşı Ann-Marie Mecklenburg, evlendikten sonra yaşayacakları ülkeyi seçmek için bu yılın başlarında Almanya'dan karavanlarıyla dünya turuna çıktı.

Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan’ı gezen ikili, daha sonra Türkiye'de vakit geçirdi. Bartın’ın Ulus ilçesinde Küre Dağları eteklerinde bulunan dağ evinde konaklayan ve daha sonra Samsun'dan geçerek sahil şeridinden Gürcistan'a giriş yapan arkadaşlar, mesleklerini rahatlıkla icra edebilecekleri bir ülkede yaşamayı planlıyor.

Türkiye’de herkes çok misafirperver

Silas Ploner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da heykeltıraşlık yaptığını söyledi.

Türkiye'deki gibi antik şehirlerin çok olduğu ülkelerde kendisinin daha kolay iş imkanı bulabileceğini söyleyen Ploner, "Kız arkadaşımla Almanya'dan yaşayacağımız ülkeyi seçmek için yola çıktık. Kendi karavanımızla mutlu bir yolculuk geçiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye’deki vatandaşların çok misafirperver olduğunu ifade eden Ploner, "Daha önce İstanbul'da arkeolojik bir alanda restorasyon çalışmasında bulundum. Ben uzman heykeltıraşım. Antik şehirlerin çok olduğu ülkelerde yaşamak, iş bulmam açısından daha kolay olacaktır. Hayatımıza yön vermek için, kız arkadaşımla evlenmeden önce hangi ülkede yaşayacağımızı düşünmek için yaklaşık 1 yıllık bir dünya turu planladık. Türkiye çok güzel bir ülke, burada herkes bize iyi davranıyor. Türk halkı çok misafirperver. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ploner, gençlere tavsiyede bulunarak, "Hayatlarında bazı kararlar vermeden önce bu şekilde dünya turuna çıkmalılar." dedi.

Türkiye’nin etkileyici bir ülke olduğunu dile getiren Ann-Marie Mecklenburg da ilerleyen günlerde mutlaka tekrar geleceklerini söyledi.

Mecklenburg, Türklerin çok güzel insanlar olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
BartınDünya TuruGenelKaravan
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