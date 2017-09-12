"Hayata Cam Kat" dostlarının sayısı 50 bini aştı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Cam Ambalaj'ın tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları kapsamında hazırladığı "hayatacamkat.com" adlı internet sitesinin kullanıcı sayısı 50 bini aştı.

Şişecam Cam Ambalaj'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, Avrupa ve dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi olan şirketin, tüketiciye cam ambalaj bilinci aşılamak amacıyla 2012'de hayata geçirdiği "hayatacamkat.com" adlı internet sitesinin kullanıcı sayısı 50 bini geçti.

"hayatacamkat.com", yenilenen web sitesiyle camın sağlığını, saflığını ve güzelliğini hayatın her anına taşıyarak cam ambalajın çevre dostu ve prestijli bir ürün olduğuna dikkati çekiyor.

Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube'da da yayını bulunan platform, 50 bini aşan takipçi dostlarına ödüllü yarışmalar, önemli günlerde paylaşımlar ve ilgi çeken haberler sunuyor. Site, cama dair geri dönüşüm, üretim süreci gibi konulara yer veriyor.