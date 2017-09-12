"Hayata Cam Kat" dostlarının sayısı 50 bini aştı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Cam Ambalaj'ın tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları kapsamında hazırladığı "hayatacamkat.com" adlı internet sitesinin kullanıcı sayısı 50 bini aştı.
"hayatacamkat.com", yenilenen web sitesiyle camın sağlığını, saflığını ve güzelliğini hayatın her anına taşıyarak cam ambalajın çevre dostu ve prestijli bir ürün olduğuna dikkati çekiyor.
Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube'da da yayını bulunan platform, 50 bini aşan takipçi dostlarına ödüllü yarışmalar, önemli günlerde paylaşımlar ve ilgi çeken haberler sunuyor. Site, cama dair geri dönüşüm, üretim süreci gibi konulara yer veriyor.