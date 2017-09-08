Hayvanlarını Van Gölü'nde serinletiyorlar

VAN (AA) - Van'da çobanlık yapan çocuklar, sıcaktan etkilenen hayvanlarını Van Gölü'nde yüzdürerek serinletmeye çalışıyor.

Gevaş ilçesinin Dokuzağaç Mahallesi'nde çobanlık yapan çocuklar, her sabah büyükbaş hayvanlarını otlatmak için Van Gölü sahilindeki sazlık alanlara getiriyor.

Çocuklar, Akdamar Adası'nın karşı kıyılarında gün boyu otlattıkları hayvanlarını, sıcaklığın iyice bastırmasıyla göle sokuyor.

Hayvanları bazen günde iki defa göle sokarak hem serinletip hem de temizleyen çocuklar, zaman zaman bunların sırtlarına binerek eğleniyor.

Çobanlık yapan çocuklardan Erkan Ballık, her gün otlatmak için araziye çıkardıkları hayvanlarının bazen bataklıktan geçtiği için kirlendiğini söyledi.

Arkadaşları ile gün boyu sahilde hayvanlarını göle sokarak serinlettiklerini ve temizlediklerini anlatan Ballık, "Hayvanlar balçıkta otladığında her tarafları çamur oluyor. Biz de onları göle sokup hem temizliyoruz hem de hep birlikte serinliyoruz. Bizim için de çok keyifli oluyor." dedi.

Hayvanlarının gölde yüzdükten sonra rahatladığını ifade eden Ballık, "Bazen sudan hemen çıkıyorlar bazen de uzun süre kalıyorlar. Zaten hayvanları göle soktuğumuz yer boylarını da aşmadığı için bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Onları yıkarken biz de serinleyip yüzüyoruz ve sırtlarına binerek eğleniyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Özkan Bilgin