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HDP'li Öztürk hakkında 'yakalama kararı' çıkartıldı

PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldıkları öne sürülen HDP Ağrı milletvekilleri Taşdemir ve Öztürk'ün, birer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

HDP'li Öztürk hakkında 'yakalama kararı' çıkartıldı

PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldıkları öne sürülen HDP Ağrı milletvekilleri Taşdemir ve Öztürk'ün, birer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

23 Mart 2018 Cuma 00:18
HDP'li Öztürk hakkında 'yakalama kararı' çıkartıldı

ERZURUM (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülüp Erzurum'un Tekman ilçesinde defnedilen bir teröristin de aralarında bulunduğu 5 PKK'lı teröristin cenazelerine katıldıkları iddia edilen HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Berdan Öztürk'ün, "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan yargılanmalarına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Taşdemir ve Öztürk ve avukatları katılmadı.

Duruşmaya ayrıca Taşdemir'in avukatı olan ve eski HDP Ağrı İl Başkanı Olcay Öztürk de Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklandığından dolayı katılamadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında yapılan usulü işlemlere rağmen duruşmaya gelmeyen Öztürk hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de ara kararında, Berdan Öztürk hakkında savunmasının ve delillerinin tespiti amacıyla yapılan usulü işlemlerin sonuçsuz kalması göz önüne alınarak, sanığın kaçak sanık olarak kabulü ile savunma ve delillerin tespitine yönelik olarak hakkında "yakalama kararı" çıkarılmasına karar verdi.

Heyet, Öztürk'ün mahkemenin yargı çevresi içinde yakalandığı takdirde derhal hazır edilmesi ve mahkemenin yargı çevresi dışında yakalandığı takdirde savunmasının tespiti sonucunda başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise serbest bırakılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, HDP Ağrı milletvekilleri Berdan Öztürk ve Dirayet Taşdemir'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen ve terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten sözde Özgür Kadın Kongresi üyesi Berjin Demirkaya'nın Erzurum'un Tekman ilçesindeki cenaze törenine, Taşdemir ve Öztürk'ün de başka 4 ayrı teröristin cenazesine katıldığına işaret ediliyor.

Özkan'ın soruşturma dosyasının Muş milletvekili olması ve hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığında benzer soruşturmalar bulunması sebebiyle ayrıldığı aktarılan iddianamede, sanıklar Taşdemir ile Öztürk'ün ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden terör örgütü PKK/KCK mensuplarının güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmayı haklı göstermek, terör yöntemlerini kullanmaya özendirmek ve terörizmi yüceltmek amacıyla terörist cenazelerine katıldığı belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma konusu eylemlerin terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ve bu yöntemleri teşvik edebilecek nitelikte olduğu, sanıkların PKK/KCK mensubunun cenaze törenine katılarak teröristin meşru bir amaç için öldüğü izlenimi verdiği ve bu eylemin yaşanılan bölge itibarıyla açık ciddi ve yakın bir tehlike oluşturduğu vurgulanıyor.

Milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Berdan Öztürk'ün "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan bir yıldan 5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, sanıkların seçme seçilme hakkından yoksun bırakılmaları da talep ediliyor.

Muhabir: Muhammet Mutaf

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