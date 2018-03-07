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HDP'li üç vekil hakkında fezleke düzenlendi

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle HDP Milletvekilleri Geveri, Ertan ve Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığına gönderildi.

HDP'li üç vekil hakkında fezleke düzenlendi

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle HDP Milletvekilleri Geveri, Ertan ve Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığına gönderildi.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:42
HDP'li üç vekil hakkında fezleke düzenlendi

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımları nedeniyle HDP Van Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığına gönderdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkenin güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde, yürütülen operasyonlara dair terör örgütü ve gruplarını destekleyici mahiyette müzahir yazılı ve görsel paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 26. Dönem HDP Van Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan fezleke tanzim olunarak, Adalet Bakanlığına gönderildiği" duyuruldu.

Muhabir: Barış Kılıç


Anahtar Kelimeler:
FezlekeHDPTürkiyeZeytin Dalı Harekatı
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