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HDP'nin çağrısına Diyarbakırlılar uymadı

Diyarbakır'da Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Lalebey ve Alipaşa mahallelerinde yıkım çalışmasını engellemek ve halkı sokağa dökmek amacıyla amacıyla HDP'nin yaptığı çağrılara itibar edilmedi.

HDP'nin çağrısına Diyarbakırlılar uymadı

Diyarbakır'da Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Lalebey ve Alipaşa mahallelerinde yıkım çalışmasını engellemek ve halkı sokağa dökmek amacıyla amacıyla HDP'nin yaptığı çağrılara itibar edilmedi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 17:34
HDP'nin çağrısına Diyarbakırlılar uymadı

DİYARBAKIR - (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Lalebey ve Alipaşa mahallelerinde yıkım çalışmasını engellemek ve halkı sokağa dökmek amacıyla amacıyla HDP'nin yaptığı çağrılara uyulmadı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir döneminde hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu büyük zarar gören Sur'un cazibe merkezi haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve belediye tarafından başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

HDP'nin çağrıları karşılık bulmadı

Sur'un yeniden inşası için yürütülen çalışmaları HDP ise engellemeye çalışıyor. HDP milletvekilleri sosyal paylaşım sitelerinde ve yaptıkları açıklamalarla çalışmalara karşı çıkarak, "Evlerinizden çıkmayın, yoksa evlerinize, arsalarınıza el koyacaklar" yönündeki çağrı ve provakasyonlarla halkı sokağa dökmek istiyor.

HDP Genel Merkezinden, Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç imzasıyla yapılan çağrıda, "Sur halkına dayatılan bu tehcir politikasına karşı sesimizi yükseltelim, Sur'a ve Sur halkına sahip çıkalım" ifadeleri yer alırken, bugün halkın Alipaşa Mahallesinde toplanılması istendi.

HDP milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve İmam Taşçıer de Alipaşa Mahallesi'ne giderek, yıkımı engellemeye çalıştı. Ancak vatandaşların yapılan çağrılara itibar etmediği görüldü.

Milletvekilleri, bir sürede mahallede bulunduktan sonra buradan ayrıldı.

Hak sahipleri mağdur edilmedi

Alipaşa-Lalebey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Tarihi Diyarbakır Surları çerçevesinde Valilik, Büyükşehir ve Sur Belediyesi ile TOKİ tarafından yürütülen çalışmalarda hak sahiplerine ödemeler tamamlandı.

Proje ile bölgenin gecekondular ile plansız yapılardan temizlenmesiyle ortaya çıkan 30 bin 372 metrekarelik alanın TOKİ'ye devri gerçekleşti. Evleri yıkılan ailelerin bir kısmına TOKİ'nin Çölgüzeli Konutları'ndan ev verildi.

Bu konutlardan almak istemeyenlere ise evlerinin bedeli nakit olarak ödendi. Hak sahibi olmayan ailelere de kira yardımı yapılırken, evlerinin taşınması için nakliye giderleri karşılandı.

Tarihi yapılara uygun konaklar yapılacak

Vatandaşların mağdur edilmediği proje kapsamında boşaltılan metruk binaların yerine tarihi dokuya uygun konaklar inşa edilecek.

Bakanlığın Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda ilçede alt yapı, sokak sağlıklaştırma, kentsel tasarım ile peyzaj, yöresel mimariye uygun konut projelerinin uygulanması çalışmaları ve tahrip olan 14 tarihi eserin restorasyonu sürüyor.

Bir dönem PKK'lı teröristlerin saldırılarının yaşandığı Ali Paşa Mahallesi'nin tamamı ile Lalebey Mahallesi'nin bir kısmı da bu kapsamdaki çalışmalara dahil edildi. Bu çerçevede, daha önce boşaltılan metruk binaların yıkımı sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce iki mahalledeki tescilli 23 yapının dışındaki evlerin yerine konaklar inşa edilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla, iki mahalle de tarihi dokuya uygun konaklara kavuşacak.

Muhabir: Ömer Yasin Ergin

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırGenelSur
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