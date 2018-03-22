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'Hem Kıbrıs Türkü hem de Türkiye olmalı'

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Kıbrıs'ta tüm tarafların kazançlı çıkabileceği, barışı ve istikrarı temin edebilecek bir gelişme istiyorsak, bu gelişmenin içinde hem Kıbrıs Türkü hem de Türkiye olmalıdır." dedi.

'Hem Kıbrıs Türkü hem de Türkiye olmalı'

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Kıbrıs'ta tüm tarafların kazançlı çıkabileceği, barışı ve istikrarı temin edebilecek bir gelişme istiyorsak, bu gelişmenin içinde hem Kıbrıs Türkü hem de Türkiye olmalıdır." dedi.

22 Mart 2018 Perşembe 22:33
'Hem Kıbrıs Türkü hem de Türkiye olmalı'

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdeniz'de çıkacak doğal kaynaklara ilişkin, "Kıbrıs’ta tüm tarafların kazançlı çıkabileceği, barışı ve istikrarı temin edebilecek bir gelişme istiyorsak, bu gelişmenin içinde hem Kıbrıs Türkü hem de Türkiye olmalıdır." dedi.

Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaklaşık üç saat süren görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile sosyal içerikli buluşma olasılığının imkan dahilinde olup olmadığının önümüzdeki günlerde değerlendirileceğini belirtti.

Kıbrıs’ta veya başka bir yerde bir sorun varsa bunu çözmenin yolunun bir araya gelerek çözmeye çalışmak olduğunu ifade eden Akıncı, "Aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar üretmeyeceğinizi bile bile aynı çerçevenin içine girmezsiniz. Dolayısıyla bizim buluşmama, görüşmeme, bir araya gelememe gibi bir derdimiz yok. Biz bir araya geliriz, konuşuruz, kahve içeriz, gerekirse yemek de yeriz ama bizi bir yere taşıması gereken konuyu da bir an için bile akıldan uzak tutmayacağız. O da Rum tarafında çok ciddi bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğudur." diye konuştu.

Rum tarafında ciddi bir zihniyet dönüşümünün görülmesi gerektiğini yineleyen Akıncı, "Kıbrıs Türkü, sonuçsuz, ucu açık, sonuç odaklı olmayan, adı yeni ama eski yöntemlerle ve aynı çerçevede, aynı sonuçları doğuracak, sonuçsuzluğu doğuracak durumların içine girmek niyetinde değildir." ifadesini kullandı.

Akdeniz'de çıkacak doğal kaynaklarda Kıbrıslı Türklerin de hakkı var

Cumhurbaşkanı Akıncı, Akdeniz'de çıkacak doğal zenginliklerin Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğunu, bunu sadece retorik olarak söyleyen ancak fiiliyatta bunun gereklerini yerine getirmeye çalışmayan bir Rum tarafı olduğunu dile getirdi.

Akıncı, "Eğer Kıbrıs’ta tüm tarafların kazançlı çıkabileceği, barışı ve istikrarı temin edebilecek bir gelişme istiyorsak, bu gelişmenin içinde hem Kıbrıs Türkü hem de Türkiye olmalıdır." dedi.

Türkiye ve Kıbrıs Türkünün dışlandığı hiçbir denklemin kabul edilmeyeceğini vurgulayan Akıncı, şunları kaydetti:

"Bu denklemin içinden ya Kıbrıs Türkü’nü ve Türkiye’yi dışlayarak, tek başına çıkmaya çalışırsınız ki şu andaki manzara budur. O zaman gerginlikleri davet edip, çatışma kültürünü körüklüyorsunuz ve bir yandan da Avrupa’yı buna alet etmeye, yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz veyahut işin başında, olayın planlama aşamasından başlayarak olaya Kıbrıslı Türkleri de dahil edersiniz ve bu en uygun, en ucuz güzergahtan geçişin planlarını yaparsınız. Yani Türkiye’yi de denklemin içine alırsınız. Bu da akıl yolu, barış yolu, istikrar ve huzur yoludur. Tercih kendilerinin. Biz diyoruz ki bunu tercih edin, adil olanı ve barışa köprü kurmayı tercih edin. Onlar farkı yönlere güzergah kurup, Türkiye’yi tamamen dışlayıp, hasım haline getiriyorlar. Kıbrıs Türküne de ileride bir hesap açarız da orada sizin de payınızı koyarız diyerek, Avrupa’ya çalışıyorlar. Rum tarafının bu tavrı yanlıştır. Bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."

Muhabir: Murat Demirci

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