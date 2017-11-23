Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106270
ALTIN
162.270
DOLAR
3.9054
STERLİN
5.1980
EURO
4.6242
Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı
Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı
Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Khimki
Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Khimki
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret

Hepsiburada "Efsane Cuma"ya özel indirimler sunacak

- Perşembeyi cumaya bağlayan gece başlayacak "Efsane Cuma"da ürünlerde yüzde 80'e varan indirim uygulayacak olan Hepsiburada, ayrıca Nef'in Ormantepe'de yer alan 3 adet 1+1 dairesini tanıtım fiyatıyla sunacak - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ekmekçi: - "Müşterilerimizin, 'indirime girse de alsam' diye düşündüğü ürünleri alacağı gün 24 Kasım olacak. Bu anlamda 24 Kasım’ı yılın en avantajlı günü ilan ettik"

Hepsiburada "Efsane Cuma"ya özel indirimler sunacak

- Perşembeyi cumaya bağlayan gece başlayacak "Efsane Cuma"da ürünlerde yüzde 80'e varan indirim uygulayacak olan Hepsiburada, ayrıca Nef'in Ormantepe'de yer alan 3 adet 1+1 dairesini tanıtım fiyatıyla sunacak - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ekmekçi: - "Müşterilerimizin, 'indirime girse de alsam' diye düşündüğü ürünleri alacağı gün 24 Kasım olacak. Bu anlamda 24 Kasım’ı yılın en avantajlı günü ilan ettik"

23 Kasım 2017 Perşembe 12:14
Hepsiburada

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, önemli oranlarda indirimlerin sağlandığı 24 Kasım'a özel alışveriş günü "Efsane Cuma"da müşterilerine birçok fırsat sunacak.

Hepsiburada açıklamasına göre, şirket, perşembeyi cumaya bağlayan gece başlayacak olan "Efsane Cuma"da, ürünlerde yüzde 80'e varan indirim uygulayacak. Şirket ayrıca, 36 kategoride milyonlarca ürüne yılın en iyi indirimini müşterileri ile buluşturacak.

"Efsane Cuma"ya 10 milyonun üzerinde ziyaret bekleyen Hepsiburada'da, yılın en avantajlı ürünlerinden yararlanabilenler hızlı hareket edenler olacak. Şirket, "Efsane Cuma" kapsamında farklı ürünleri, ilgi alanlarına yönelik gruplayarak sitede gösterecek.

Geçen yıl "Efsane Cuma"da dakikada 350 ürün satan Hepsiburada, bu yıl kendi sipariş rekorunu kırmak için çeşitli yenilikler de sunacak. "Efsane Cuma"ya özel daha önce hiç satışını yapmadığı ürünleri sunacak olan şirket, Türkiye'de e-ticaret platformunda bir ilke imza atarak konut satışı gerçekleştirecek.

Nef'in, İstanbul Çekmeköy'deki ikinci projesi Nef Ormantepe'de yer alan 3 adet 1+1 dairesi, Hepsiburada müşterilerine özel tanıtım fiyatıyla sunulacak.

Öte yandan Hepsiburada'nın Onedio ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, gün boyu yapılacak canlı yayınlarla anlık fiyat değişimleri, özel ürün grupları ve perakende uzmanlarının görüşleri web üzerinden yayınlanacak. Teknoloji altyapısında ve Gebze'deki operasyon merkezinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Hepsiburada, gün boyu artacak siparişleri en hızlı şekilde müşterilerine ulaştıracak.

Geçen yıl "Efsane Cuma"da, Hepsiburada'nın web sitesi 4 milyon kez ziyaret edilmiş, cep telefonu uygulaması ise 2 buçuk milyon kez görüntülenmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Perşembeyi cumaya bağlayan gecenin ilk saatlerinden itibaren Hepsiburada'ya giren müşterilerimiz gözlerine inanamayacak. Müşterilerimiz, milyonlarca üründe avantajlı fiyatların yanı sıra birçok yeni ürünle ilk kez Efsane Cuma kapsamında karşılaşacak. Türkiye'nin 81 kentine yayılmış yaklaşık 10 bin iş ortağımızla perakendede büyük bir hareket yaratacağız. Müşterilerimizin, 'indirime girse de alsam' diye düşündüğü ürünleri alacağı gün 24 Kasım olacak. Bir evin ortalama 3 bin liraya yenilenen salonu, 'Efsane Cuma'da bin liraya yenilenebilecek. Bu anlamda 24 Kasım'ı yılın en avantajlı günü ilan ettik."

Anahtar Kelimeler:
Efsane CumaEmre EkmekçiHepsiburada.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZUBİZU'dan
ZUBİZU'dan "Black Friday"e özel ayrıcalıklar
Toyota'nın arkadaş robotu
Toyota'nın arkadaş robotu "Kirobo Mini" piyasada
Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de fotoğraf ve video yasağı
Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de fotoğraf ve video yasağı
Eğitimin 40 yıllık çınarları
Eğitimin 40 yıllık çınarları
Yerli silah sistemler TSK'nın gücünü zirveye taşıyor
Yerli silah sistemler TSK'nın gücünü zirveye taşıyor
Öğretmeni, şehit Ömer Halisdemir'i anlattı
Öğretmeni, şehit Ömer Halisdemir'i anlattı
Orman ve Su İşleri Bakanlığından 375 tesis
Orman ve Su İşleri Bakanlığından 375 tesis
Başkentte bekçi alımı başvuruları 6 Aralık'ta sona erecek
Başkentte bekçi alımı başvuruları 6 Aralık'ta sona erecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim