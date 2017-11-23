İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, önemli oranlarda indirimlerin sağlandığı 24 Kasım'a özel alışveriş günü "Efsane Cuma"da müşterilerine birçok fırsat sunacak.

Hepsiburada açıklamasına göre, şirket, perşembeyi cumaya bağlayan gece başlayacak olan "Efsane Cuma"da, ürünlerde yüzde 80'e varan indirim uygulayacak. Şirket ayrıca, 36 kategoride milyonlarca ürüne yılın en iyi indirimini müşterileri ile buluşturacak.

"Efsane Cuma"ya 10 milyonun üzerinde ziyaret bekleyen Hepsiburada'da, yılın en avantajlı ürünlerinden yararlanabilenler hızlı hareket edenler olacak. Şirket, "Efsane Cuma" kapsamında farklı ürünleri, ilgi alanlarına yönelik gruplayarak sitede gösterecek.

Geçen yıl "Efsane Cuma"da dakikada 350 ürün satan Hepsiburada, bu yıl kendi sipariş rekorunu kırmak için çeşitli yenilikler de sunacak. "Efsane Cuma"ya özel daha önce hiç satışını yapmadığı ürünleri sunacak olan şirket, Türkiye'de e-ticaret platformunda bir ilke imza atarak konut satışı gerçekleştirecek.

Nef'in, İstanbul Çekmeköy'deki ikinci projesi Nef Ormantepe'de yer alan 3 adet 1+1 dairesi, Hepsiburada müşterilerine özel tanıtım fiyatıyla sunulacak.

Öte yandan Hepsiburada'nın Onedio ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, gün boyu yapılacak canlı yayınlarla anlık fiyat değişimleri, özel ürün grupları ve perakende uzmanlarının görüşleri web üzerinden yayınlanacak. Teknoloji altyapısında ve Gebze'deki operasyon merkezinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Hepsiburada, gün boyu artacak siparişleri en hızlı şekilde müşterilerine ulaştıracak.

Geçen yıl "Efsane Cuma"da, Hepsiburada'nın web sitesi 4 milyon kez ziyaret edilmiş, cep telefonu uygulaması ise 2 buçuk milyon kez görüntülenmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Perşembeyi cumaya bağlayan gecenin ilk saatlerinden itibaren Hepsiburada'ya giren müşterilerimiz gözlerine inanamayacak. Müşterilerimiz, milyonlarca üründe avantajlı fiyatların yanı sıra birçok yeni ürünle ilk kez Efsane Cuma kapsamında karşılaşacak. Türkiye'nin 81 kentine yayılmış yaklaşık 10 bin iş ortağımızla perakendede büyük bir hareket yaratacağız. Müşterilerimizin, 'indirime girse de alsam' diye düşündüğü ürünleri alacağı gün 24 Kasım olacak. Bir evin ortalama 3 bin liraya yenilenen salonu, 'Efsane Cuma'da bin liraya yenilenebilecek. Bu anlamda 24 Kasım'ı yılın en avantajlı günü ilan ettik."



