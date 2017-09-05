Hepsiburada'dan okul alışverişi kolaylığı

İSTANBUL (AA) -Hepsiburada, yaklaşan yeni öğretim yılı dolayısıyla öğrencilerin ihtiyaçları için özel listeler ve ürün setleri hazırladı
Öğrencilerin gittiği sınıfa göre ihtiyaçlarını da ayrıştıran sayfalar, dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümde anaokuluna giden çocukların ihtiyaç listeleri yer alırken, ikinci bölümde birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar ilköğretim öğrencilerinin hazır kırtasiye ihtiyaç setleri ve kitapları bulunuyor.
Ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyaçları üçüncü bölümde sunulurken, 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler de dördüncü bölümde kendilerine özel hazırlanmış ürün listelerini bulabiliyor.