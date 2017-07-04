04 Temmuz 2017 Salı 12:12

Her şey dahili turistler yanlış anlamış; Valizlerini doldurmuşlar

Tatil beldelerinde 'Her şey dahil' için gelen turistler otel odalarındaki eşyaları da valizlerine doldurması işletmecileri çileden çıkarıyor. Bazı turistlerin valizlerinden havlular, çatal bıçak kaşık setleri bornozlar çıktı.