HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri, büyüklerin yaşamını değiştirecek

İSTANBUL (AA) - Etra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin ilkinin Silivri'de kurulacağını belirterek, "HerDem ile büyüklerimiz hep hayal ettikleri gibi sağlıklı ve konforlu bir hayata kavuşacak. Artık anne babalarımızın rahat ve huzuru için endişe etme dönemi geride kalıyor." dedi.

Etra Holding’in, ABD’nin yaşlı yaşam uzmanı Avendelle ve Acıbadem Sağlık Grubu ile çözüm ortaklığı yaparak kuracağı HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin ilkinin tanıtımı yapıldı.

Etra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uyan, aktif, sağlıklı ve doğal yaşamı bir arada sunan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri'nde kişinin, meyve ve sebzeleri dalından koparacağını, müzikten resme hep ertelediği hobilerini gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Uyan, "HerDem ile büyüklerimiz hep hayal ettikleri gibi sağlıklı ve konforlu bir hayata kavuşacak. Artık anne babalarımızın rahat ve huzuru için endişe etme dönemi geride kalıyor. Büyüklerimiz yenilenme merkezinde yorgunluklarını atarak rahatlayabilecek. Sağlık açısından her türlü detayın düşünüldüğü HerDem’de, Acıbadem kalitesiyle 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunacağız. 614 haneye sahip olacak HerDem’de büyüklerimiz keyifli, aktif ve güvenli bir emeklilik yaşamına adım atacak." şeklinde konuştu.

İlerleyen yaşların sadece büyükler için değil, onların yakınları için de pek çok endişe ve soru işaretini beraberinde getirdiğini ifade eden Uyan, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz hem aktif bir yaşam sürdürmek ister hem de yakınları, onların güvende ve huzur içinde olacakları, gözlerinin arkada kalmayacağı bir hayatlarının olmasını arzu eder. Ancak bunu sağlamak çeşitli nedenlerden dolayı her zaman mümkün olmayabilir. Herkesin hayalinde aktif, sosyal, dostlarla dolu ve sağlık endişesi olmayan bir emeklilik dönemi vardır. İşte şimdi tüm bu hayaller, kapılarını ilk olarak İstanbul’da açmaya hazırlanan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri ile gerçeğe dönüşüyor."





- "HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri Türkiye’de ilk olacak"





Ercan Uyan, Etra Holding öncülüğünde hayata geçirilen HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin, gerek yatay mimarisi gerekse içeriği ve sunduğu hizmetler ile Türkiye’de ilk olacağını belirterek, projenin dünyada sayılı örnekler arasında yer aldığını söyledi.



Yaşlanan nüfusun hayat standartları ve yaşam alanlarına yönelik belirgin bazı beklentilerinin giderek daha yoğun bir şekilde oluştuğunu ifade eden Uyan, şöyle devam etti:

"Büyüklerimiz bizim baş tacımız, onlar için ne yapsak az... Onların rahatı ve mutluluğu hepimiz için çok önemli. 'Anne babalarınız için ne istersiniz' diye sorsalar herhalde hepimiz 'sıhhat ve afiyet' dileriz. İşte HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nde, büyüklerimiz sosyal bir ortamda bulunacak, yeşillikler içinde yaşayacak, her türlü aktiviteden faydalanacak ve sağlıkları sürekli uzmanların kontrolünde olacak. Yani kısaca, sıhhat ve afiyette olmaları sağlanacaktır. HerDem’i oluştururken yola bu amaçla çıktık. Sağlık ve hizmet sektöründe yepyeni bir kategori başlatıyoruz ve bu nedenle üstlendiğimiz bir sorumluluk var. Hedeflerimizi HerDem bünyesinde en kaliteli hizmeti, en güvenli ve en renkli yaşam alanını sunmak üzerine oluşturduk. HerDem’in bu alanda çok önemli bir ilk adım olacağına inanıyoruz."







- "Dünyada yaşlılar için sosyal ve aktif bir yaşam konsepti geliştirildiğini gördük"







Etra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uyan, Türkiye’de yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzeri kişilerin toplam nüfusun yüzde 8,7’sine tekabül ettiğini belirterek, "Bu oranın 2040 yılında yüzde 16,3 olması öngörülüyor. Kısacası, nüfusumuzun giderek yaşlandığını da dikkate almamız gerekiyor. Ancak özellikle şehir hayatında büyüklerimizin çocuklarıyla bir arada yaşaması ve onlardan destek alması her zaman mümkün olmayabiliyor. Sabah herkes işe gidince büyükler evde tek başlarına kalıyor, sosyal aktivitelere fırsat bulamıyor ya da bir sağlık problemi yaşadıklarında, yalnız oldukları için endişe duyabiliyorlar. Tüm bunlar bizleri, büyüklerimizin keyifle ve güvenle yaşayabileceği, sağlıklarının kontrol altında olduğu, doğal ve aktif bir yaşam sunmaya sevk etti." ifadelerini kullandı.

Günümüzde emeklilik yaşının yasal olarak 63-65 olarak düzenlense de bugün için ortalamada 55 yaşında emekli olmuş büyük bir kitlenin varlığından söz etmenin mümkün olduğunu vurgulayan Uyan, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 1960 yılında ortalama insan ömrü 50 iken, gelişen tedavi ve imkanlar neticesinde 2015 yılında ortalama insan ömrü 78’e çıkmış bulunuyor. 2023 yılında ise 80 yaşın üstüne çıkacağı öngörülüyor. Günümüzde ortalama insan ömrü 80’e dayanırken, 55 yaşında emekli olmuş bir kitle bulunuyor. Eğitim hayatı sonrası yaşadığı ömrün neredeyse 3’te birinden söz ediyoruz. Ülkemizde bu koca 25 yıl için geliştirilmiş çözümlere baktığımızda karşımıza sınırlı sayıda huzurevleri, yaşlı bakım ve destek üniteleri gibi bu kitlenin çok da istemediği çözümler çıkıyor. Dünyaya baktığımızda ise özellikle Amerika’da öncelikli olarak yaşlılar için sosyal ve aktif bir yaşam konseptinin geliştirildiğini gördük. Bizim de isteğimiz bu yöndeydi ve bu doğrultuda ilerleyerek HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’ni oluşturduk.



Burası günlük yapılan hava ölçümlerine göre İstanbul’un en temiz bölgelerinden biri. TEM ve E5 otoyollarının kesiştiği noktada bulunan Selimpaşa, ulaşım anlamında da avantajlı bir konuma sahip. Birkaç yıl içerisinde tamamlanacak 3. çevre yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu da Silivri’de kesişecek. Böylece 4 ana aksla şehir merkezine 30-40 dakika içerisinde ulaşım sağlanabilecek."

Uyan, 200 milyon lira maliyetle yapılması planlanan projeyi 24 ay içinde faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin ilkinin İstanbul’un Silivri ilçesinin Selimpaşa Ortaköy beldesinde kurulacağını belirten Uyan, HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’ne 55 yaşın üzerindeki misafirleri kabul edeceklerini aktardı.





- "Satın alma fiyatları 286 bin liradan başlamakta"





Etra Holding Üst Yöneticisi (CEO) Emrah Çağlayan da köyde her konakta 14 bağımsız hane ve 100 metrekare iç avlu bulunduğunu, köyün bir devre mülk şeklinde kullanımını planlamadıklarını, köy için uzun süreli konaklama modeli öngördüklerini bildirdi.



Çağlayan, "Toplam 614 hane olacak, bunların satışı olacak. Brüt 60 metrekare olan bağımsız haneler, bir oda, bir yaşam alanı, bir banyodan, bir balkondan oluşmakta. Ayrıca, her haneye ait bir hobi bahçesi bulunmaktadır. Satın alma fiyatları 286 bin liradan başlamakta ve şerefiyesine göre değişmektedir. Her hane 7/24 sağlık hizmetinden ve genel ev temizliği paketinden aylık 550 TL karşılığında faydalanacaktır. Köyümüzde satın alma yapmadan konaklama bedeli ise 4 bin 500 liradır." diye konuştu.





- Akıllı bileklik ve medikal takip sistemi kullanılacak







Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü Rasim Topuz ise HerDem sakinleri için özel bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Büyüklerimizin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini uzman ekibimiz ile temin edeceğiz. HerDem bünyesinde doktor ve hemşirelerin 7/24 hizmete hazır olduğu bir sistem oluşturduk." dedi.

HerDem sakinlerinin istediklerinde, Acıbadem Mobil tarafından özel olarak geliştirilen akıllı bileklik, medikal takip sistemi ve dijital sağlık sistemlerini arkasında medikal koçluk hizmetini alarak da kullanabileceğini ifade eden Topuz, şöyle konuştu:

"Ayrıca, HerDem’deki büyüklerimizin yakınlarına özel mobil bir uygulama da hayata geçirildi. Bu uygulama ile dijital platformda büyüklerinin sağlıklarına dair her türlü bilgiye ulaşabilecekler. Yaşlı ve kronik hasta bakımı konusunda hizmetler geliştiren ve sunan Acıbadem Mobil Sağlık olarak, HerDem’de de 7 gün 24 saat boyunca, acil ihtiyaçlardan rutin kontrollere kadar her daim büyüklerimizin yanında olacağız."





- "HerDem’de kaliteli ve enerji dolu bir yaşam alanı oluşturuyoruz"





Avendelle Üst Yöneticisi (CEO) Terry Hubbard, Türkiye’ye büyük önem verdiklerini ifade ederek, ilk yurt dışı tecrübelerini Etra ile yaşayacaklarını söyledi.

Hubbard, devamla şunları kaydetti:



"Amerika dışında bu alandaki ilk açılımımızı HerDem ile Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Etra Holding’in yenilikçi yaklaşımından çok etkilendik. Birlikte HerDem’de kaliteli, renkli ve enerji dolu bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bunun için de Amerika’da pek çok farklı tesiste büyüklerimize sunduğumuz hizmet sayesinde sahip olduğumuz bütün deneyimden en rafine şekliyle yararlandık. Çünkü buradaki çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz ve Türkiye’ye güveniyoruz. İstanbul’dan başlayarak HerDem markası altında çok önemli başarılara imza atacağımıza ve dünya çapında parmakla gösterilen bir marka oluşturacağımıza eminim."







- Büyüklerimiz, yakınları, evlatları ve torunlarıyla rahatça vakit geçirebilecek









Verilen bilgiye göre, HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nde konakların dış bölümü, Türkiye’nin 7 bölgesindeki yöresel konaklardan ilham alınarak tasarlandı. Hanelerin kapısı, ortak kullanım alanı olarak tasarlanmış üstü açılabilir bir avluya açılırken, böylece komşuluk ilişkilerinin yaşatılması hedefleniyor. Bahçede ise her haneye özel bir hobi bahçesi alanı bulunuyor. Satın alma ve kiralama opsiyonlarının sunulduğu evlerin yanı sıra HerDem sakinlerinin ziyaretçilerini rahatlıkla ağırlayabileceği misafirhaneler de bulunuyor.



Güne kuş cıvıltılarıyla başlayacak olan HerDem sakinleri, hobi bahçesinde sebze yetiştirip kümesten yumurta toplayacak ya da süt sağabilecek. Evcil hayvanları gezdirmek için özel bir alan oluşturulan köyün içinde huzurun korunması adına otomobil kullanılmayacak. Köy içinde ulaşım ise özel olarak getirtilen kullanışlı golf araçlarıyla sağlanacak. Restoran, kafeterya, kır kahveleri, tiyatro ve sinema salonu, kütüphane, mesleki kurs atölyeleri, market, kuaför, 4 mevsim kullanılabilecek yüzme havuzu, masaj terapi, açık ve kapalı spor alanları, tuz odaları, saman odaları, köpek parkı, doğal yürüyüş ve koşu parkurları, 9 delikli golf sahası, botanik parklar ve diğer pek çok şey HerDem sakinlerini bekliyor.



