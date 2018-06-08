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Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

08 Haziran 2018 Cuma 22:42
Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet

ANKARA (AA) - Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, tutuklu 7 sanıktan Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı'ya "Anayasa'yı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verildi. Karaca, İşbilen, Kaya ve Avcı, ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra "suç gelirlerini aklamak" ve "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişiminden bir gün önce iddianamesi mahkemeye gönderilen davada hükmü açıkladı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, heyetçe yaptıkları müzakere sonrasında hükmü okudu.

Buna göre Karaca, İşbilen, Kaya ve Avcı'nın da arasında bulunduğu sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında siyasi ve askeri casusluk, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumuna karşı dolandırıcılık, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından açılan kamu davalarının ayrılarak, ayrı bir esas üzerinden yargılamaya devam edilmesine karar verildi.

Firari sanıklar hakkındaki yokluğunda tutuklama ve yakalama kararlarının infazının beklenmesi kararlaştırılırken, sanıklardan 25 Ağustos 2016'da öldüğü anlaşılan Cemal Uşak hakkındaki dava düşürüldü.

Mahkeme, "silahlı terör örgütü kurup, yönetmek", "anayasayı ihlale teşebbüs", "hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları için kamu davası açılan sanıklar İşbilen, Kaya, Karaca ve Avcı'nın eylemlerinin "anayasayı ihlale teşebbüs" suçunu oluşturduğuna kanaat getirdi ve bu sebeple sanıkları bu suçtan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapse çarptırdı.

Aynı sanıklar "suç gelirini aklamak" suçundan 10 yıl 8'er ay hapis ve 48'er bin lira, "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan da 6 yıl 8'er ay hapis ile 32'şer bin lira olmak üzere toplamda 17 yıl 4'er ay hapis ile 80'er bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

"Silahlı terör örgütü kurup, yönetmek" ile suçlanan tutuklu diğer sanıklar Dilaver Azim, Ali Çelik ve Abdülkadir Aksoy'un eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu oluşturduğu kanaatine varan mahkeme, bu sanıklara 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verirken, atılı diğer suçlardan beraatlerini kararlaştırdı.

Sanıkların tutukluluklarının devamına da karar verildi.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün sivil imamı Adil Öksüz ve kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu firari 67 sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılması kararlaştırıldı.

Savcının esas hakkındaki görüşü

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, esas hakkındaki görüşünde, tutuklu 7 sanığın da "anayasayı ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis ile cezalandırılmalarını istemişti.

Gümüş, aynı sanıkların "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3'er yıl 9'ar aydan 17 yıl 6'şar aya, "örgütlü şekilde suç gelirlerini aklamak" suçlarından da 7 yıl 6'şar aydan 24 yıl 6'şar aya kadar mahkumiyetlerini talep etmişti.

Tutuklu sanıklar hakkında "siyasi ve askeri casusluk", "resmi belgede sahtecilik", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından kamu davası açıldığını anımsatan Gümüş, Türkiye genelinde belirtilen suçları bizzat işleyen örgüt üyeleri ve yöneticileri hakkında iddianamede belirtilen eylemlerle ilgili soruşturma ve yargılamaların sürdüğüne dikkati çekmişti.

TCK'deki, örgüt yöneticilerinin, örgüt çerçevesinde işlenen suçlardan da sorumlu tutulacaklarına ilişkin maddesinden sanıkların sorumlu tutulabilmeleri için mahkeme kararlarının kesinleşmesi gerektiğini belirten Gümüş, bu suçlara ilişkin yargılamaların sonuçlarının beklenmesi için sanıklar hakkındaki "siyasi ve askeri casusluk", "resmi belgede sahtecilik", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından açılan kamu davasının ayrılmasını istemişti.

Firari sanıkların dosyalarının ayrılması talebi

Ölen sanık Uşak hakkındaki davanın düşürülmesini isteyen Gümüş, haklarında yakalama veya yokluğunda tutuklama kararı bulunan Fetullah Gülen ile Osman Hilmi Özdil, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Önder Aytaç, Şerif Ali Tekalan, Adil Öksüz ve Mahmut Akpınar'ın da arasında bulunduğu sanıklar hakkındaki kamu davalarının ayrılmasını talep etmişti.

Muhabir: Barış Kılıç, Serdar Açıl

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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