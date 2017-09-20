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Hindistan Arakanlı Müslümanlara deniz sınırını kapattı

Hindistan hükümetinin, Arakanlı Müslümanların deniz yoluyla ülkeye girebileceği yönündeki istihbarat üzerine deniz sınırını kapattığı bildirildi.

Hindistan Arakanlı Müslümanlara deniz sınırını kapattı

Hindistan hükümetinin, Arakanlı Müslümanların deniz yoluyla ülkeye girebileceği yönündeki istihbarat üzerine deniz sınırını kapattığı bildirildi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 22:01
Hindistan Arakanlı Müslümanlara deniz sınırını kapattı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan hükümetinin, Arakanlı Müslümanların deniz yoluyla ülkeye girebileceği yönündeki istihbarat üzerine deniz sınırını kapattığı bildirildi.

India Today'in üst düzey bir hükümet yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, "ulusal güvenliğe büyük bir tehdit olarak görülen Arakanlı Müslümanların akınını önlemek amacıyla deniz sınırında keşif uçakları, hava kayaklı gemiler ve devriye gemilerinin faaliyete geçirildiği" belirtildi.

Hindistan hükümeti hafta başında da Yüksek Mahkemeye Arakanlı Müslümanların ulusal güvenliğe büyük tehdit oluşturduğuna inanıldığı yönünde beyanda bulundu.

İktidardaki sağ görüşlü Bharatiya Janata Partisinin beyanında Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanların, Hindistan'da yaşayan Budistlere yönelik şiddet eylemlerine yol açmasından endişe edildiği dile getirildi.

Hindistan hükümeti, Rohingyaların güvenlik tehditi oluşturduğu iddiasını kanıtlamak amacıyla tüm istihbarat girdilerini mühürlü bir mektupla 3 Ekim'de Yüksek Mahkemeye sunacağını açıkladı.

Beyanın, Hindistan'da yaşayan Arakanlı Müslümanlar Muhammed Şakir ve Muhammed Selimolla'nın, sınır dışı edilmelerinin Hindistan anayasasının ihlali anlamına geleceği yönündeki başvurusu üzerine yapıldığı da belirtildi.

Öte yandan Hint avukat Prashant Bhushan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan hükümetinin bu iddialarının herhangi bir kanıta dayanmadığını söyledi.

Hindistan'daki Arakanlı Müslümanlar

Myanmar'dan kaçan Rohingyaların, Hindistan'ın daha çok Andhra Pradeş, Manipur, Rajasthan, Uttar Pradeş, Delhi, Maharaştra, Rajasthan ve Haryana eyaletlerinde yaşadığı belirtiliyor.

Yeni Delhi'de Şaheen Bagh and Mandapur Khadar semtlerinde bin kadar Arakanlı Müslüman kamplarda yaşıyor.

Myanmar'dan 2012 yılında kaçan Feyzullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Myanmar'da çok acı çektiğimizden sadece burada yaşamak istiyoruz. Burada huzurdan başka bir şeyimiz yok." dedi.

Bu semtlerden birinde küçük bir dükkan işleten Abdülrahim, "Hindistan, bize çok yardım etti. Umarım buradan sınır dışı edilmeyiz. Biz barışsever insanlarız ve terörist örgütlerle herhangi bir faaliyet içerisinde değiliz." diye konuştu.

Hindistanlı bakan Kiren Rijiju, geçen ay parlamentoya hitabında, merkezi hükümetin eyaletlerden yasa dışı olarak ülkede yaşayan Arakanlı Müslümanları tespit etmesi ve sınır dışı sürecini başlatmasını istediğini açıklamıştı.

400 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçti

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 421 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 250 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarDeniz SınırıDünyaHindistanYüksek Mahkeme
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