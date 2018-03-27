Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116358
ALTIN
172.151
DOLAR
3.9882
STERLİN
5.6395
EURO
4.9435
Galatasaray final için sahada
Galatasaray final için sahada
VAR Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulandı
VAR Türkiye'de ilk kez çevrim...
Güreşte 18 madalya
Güreşte 18 madalya
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a...
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ...

Hindistan'da 100 bin kişilik kadroya 20 milyon başvuru

Hindistan'da Devlet Demiryollarında açılan 100 bin kişilik kadroya 20 milyondan fazla kişi başvuruda bulundu.

Hindistan'da 100 bin kişilik kadroya 20 milyon başvuru

Hindistan'da Devlet Demiryollarında açılan 100 bin kişilik kadroya 20 milyondan fazla kişi başvuruda bulundu.

27 Mart 2018 Salı 16:07
Hindistan'da 100 bin kişilik kadroya 20 milyon başvuru

ANKARA (AA) - Hindistan'da Devlet Demiryollarında açılan 100 bin kişilik kadroya 20 milyondan fazla kişi başvuruda bulundu.

BBC'nin "Press Trust of India"ya dayandırdığı habere göre, Demiryolları Bakanlığından bir yetkili, 100 bin kişilik kadro için 20 milyondan fazla başvuru yapıldığını ve cumartesi günü sona erecek başvurularda aday sayısının artmasının beklendiğini söyledi.

Demiryolu polisi, makinist ve teknisyen kadroları için internet üzerinden 15 dilde test yapıldı.

Yalnızca teknisyenlik ve makinistlik için bile internet üzerinden 5 milyondan fazla başvuru yapıldığı kaydedildi.

Dünyadaki en büyük demiryolu ağına sahip ülkelerden biri olan Hindistan'da günde yaklaşık 23 milyon yolcu trenle seyahat ediyor.

Bir milyondan fazla işçisi ile Hindistan demiryolu, dünyanın en büyük istihdam alanlarından biri.

Muhabir: Zehra Ulucak


Anahtar Kelimeler:
DemiryollarıDünyaHindistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zuckerberg'den İngiliz parlamentosuna ret
Zuckerberg'den İngiliz parlamentosuna ret
UNICEF'ten çarpıcı Yemen raporu
UNICEF'ten çarpıcı Yemen raporu
Çaykur'da mevsimlik işçiler 180 gün çalışacak
Çaykur'da mevsimlik işçiler 180 gün çalışacak
Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Baharda karla kaplı yolu açmaya çalışıyorlar
Baharda karla kaplı yolu açmaya çalışıyorlar
Dünyanın en uzun hayvanı zehirli çıktı
Dünyanın en uzun hayvanı zehirli çıktı
Firari şirket sahibi Aydın'ın yengesi: Uruguay'da Mehmet Aydın'ın bulunduğu villaya gittik
Firari şirket sahibi Aydın'ın yengesi: Uruguay'da Mehmet Aydın'ın bulunduğu villaya gittik
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya 'ağır kabalığa' cevap verecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya 'ağır kabalığa' cevap verecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim