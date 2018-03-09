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Hırsızlık zanlısı mutfaktaki gizli bölmede yakalandı

Nevşehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan ve Kayseri'de gözaltına alınan 3 zanlıdan biri mutfaktaki gizli bölmede yakalandı.

Hırsızlık zanlısı mutfaktaki gizli bölmede yakalandı

Nevşehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan ve Kayseri'de gözaltına alınan 3 zanlıdan biri mutfaktaki gizli bölmede yakalandı.

09 Mart 2018 Cuma 13:01
Hırsızlık zanlısı mutfaktaki gizli bölmede yakalandı

KAYSERİ (AA) - Alınan bilgiye göre, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki bir evden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Polis, hırsızlık zanlıları Raziye G, Mustafa G. ve Sibel Y'nin Kayseri'de olduğunu belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Zanlılardan Raziye G. ve Mustafa G. evde gözaltına alındı. Polis, diğer hırsızlık zanlısının da aynı ikamette gizlenebileceği şüphesiyle yaptığı detaylı aramada, mutfaktaki buzdolabının arkasına gizlenmiş küçük kapıdan geçilerek ulaşılan gizli bölmede Sibel Y'yi yakaladı.

Sibel Y'nin, 2 hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhabir: Müzahim Zahid Tüzün

Anahtar Kelimeler:
Gizli BölmeHırsızNevşehirTürkiyeZanlı
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