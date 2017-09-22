HIV türlerine yüzde 99 oranında saldıran antikor geliştirildi

ANKARA (AA) - BBC'nin haberine göre, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ve ilaç şirketi Sanofi iş birliğinde geliştirilen antikor, HIV türlerine yüzde 99 oranında saldırıyor ve primatlarda enfeksiyonu engelliyor.
Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı.
Antikorun 2018 yılında insanlar üzerinde denenmeye başlanacağı ifade edildi.
Çalışmaya, Harvard Tıp Fakültesi, Scripps Araştırma Enstitüsü ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden bilim adamlarının destek verdiği belirtildi.
Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz