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Hobisini kazanca dönüştürdü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hobi olarak başladığı kaz ve ördek besiciliğini büyüterek 2 yılda 600 kaz ile 800 ördeğin bulunduğu bir çiftlik kuran Necati Ünal, çevresindekilere de örnek oldu.

Hobisini kazanca dönüştürdü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hobi olarak başladığı kaz ve ördek besiciliğini büyüterek 2 yılda 600 kaz ile 800 ördeğin bulunduğu bir çiftlik kuran Necati Ünal, çevresindekilere de örnek oldu.

04 Aralık 2017 Pazartesi 15:19
Hobisini kazanca dönüştürdü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hobi olarak başladığı kaz ve ördek besiciliği işini zamanla büyüten Necati Ünal, 2 yıl içinde 600 kaz ile 800 ördeğin bulunduğu çiftliğin sahibi oldu.

İlçenin Yürükçal köyünün muhtarlığını da yapan 5 çocuk babası Necati Ünal, hobi olarak ördek ve kaz beslemeye başladı.

Evinin yanındaki 4 dönüm arazide beslediği ördek ve kazların sayılarını artıran Ünal'ın bugün 600 kaz, 800 de ördeği bulunuyor.

Ünal, AA muhabirine, çiftçilik yaptığını ama kış aylarında Karadeniz Bölgesi'nde tarımla uğraşmanın pek mümkün olmadığını söyledi.

İlçede kaz ve ördek yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu ancak insanların evlerinin önünde en fazla 20-30 ördek veya kaz beslediğini anlatan Ünal, ticari olarak bu işi pek fazla kimsenin yapmadığına dikkati çekti.

İnsanların yetiştirdiği kaz ve ördekleri genellikle yakın çevresine verdiğini belirten Ünal, "Ben de hobi amaçlı kaz ve ördekler alarak bu işe başladım. Sonra tarıma alternatif olarak besicilik yapmaya karar verdim. 2 yıl içinde ördek sayımı 800'e, kazlarımı da 600'e çıkarttım. Bakımı ve üretimi zaten çok kolay." dedi.

Köyde çiftçilerin besiciliğe farklı bir iş kolu olarak bakmadığına işaret eden Ünal, şöyle devam etti:

"Ördek ve kaz üretiminden gelirim çok iyi. Tarımda alternatif arayan diğer çiftçilerimize bunun örnek olmasını istiyorum. Pazarda yetiştirdiğim kazı 120, ördeği ise 35 liradan satıyorum. Ayrıca kış aylarında bölgemizde tirit yemeği meşhur olduğu için, kaz ve ördekten yaptığım 3 kişilik yemeği 200 liraya veriyorum. İnsanlar farklı şehirlerden Vezirköprü'ye tirit yemeye geliyor."

Ünal, kendisini gören diğer çiftçilerin de kaz yetiştiriciliği yapmak istediklerini dile getirerek, "Sadece kendi köyümden değil, farklı köylerden de arayarak besiciliği nasıl yaptığımı soruyorlar. Onları çiftliğe davet edip burada gösteriyorum. Köylülerimizi tarıma alternatif olarak besiciliğe yönlendirerek ek gelir sağlamasını amaçlıyorum." ifadesini kullandı.

Muhabir: İlyas Gün

Anahtar Kelimeler:
HobiKazKazançKöy MuhtarıÖrdekTürkiyeVezirköprü
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