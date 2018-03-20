Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116432
ALTIN
165.848
DOLAR
3.9317
STERLİN
5.5067
EURO
4.8170
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Passolig'e ilgi artıyor
Passolig'e ilgi artıyor
Milli sporcu Erken'den yeni dünya rekoru
Milli sporcu Erken'den yeni dünya...
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı

Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum." dedi.

Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum." dedi.

20 Mart 2018 Salı 23:42
Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldı

LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin, "Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin de gündeme geldiği Hollanda Parlamentosundaki AB liderleri toplantısı ile ilgili oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Rutte, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum. Bence endişelenecek bir durum varsa da önce Türkiye'nin değil öncelikle Yunanistan'ın anlaşmayı nasıl uyguladığına bakmak lazım. Problem daha çok Yunanistan'ın mültecilerin Türkiye'ye geri gönderilmesindeki uyguladığı işlemlerin hızından kaynaklanıyor. Bu durum Yunan adalarında probleme neden oluyor."

Muhabir: Abdullah Aşıran

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da Ziraat Bankası şubesine saldırı
Yunanistan'da Ziraat Bankası şubesine saldırı
Erkekler için doğum kontrol hapında yeni gelişme
Erkekler için doğum kontrol hapında yeni gelişme
ABD'li generalden nükleer açıklaması
ABD'li generalden nükleer açıklaması
Suriye'de terörden arındırılan bölgelere insani yardım
Suriye'de terörden arındırılan bölgelere insani yardım
Yunanistan'da asgari ücret gösterisi
Yunanistan'da asgari ücret gösterisi
'Eşim 5 çocuğunu değil, vatanını düşündü'
'Eşim 5 çocuğunu değil, vatanını düşündü'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tillerson ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tillerson ile telefonda görüştü
Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim