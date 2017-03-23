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23 Mart 2017 Perşembe 00:22

Hollanda'da polis köpeklerinin yaraladığı vatandaş Türkiye'ye getirildi

Türk vatandaşlarının üzerine atlar ve köpeklerle saldıran polisin vahşi uygulaması sırasında yaralanan vatandaş uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hollanda'da polis köpeklerinin yaraladığı vatandaş Türkiye'ye getirildi
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Hollanda'da polis köpeklerinin yaraladığı vatandaş Türkiye'ye getirildi

Hollanda ile Türkiye arasında krize neden olan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam ziyareti sırasında, polis köpeklerinin saldırısına uğrayan vatandaşımız Türkiye'ye getirildi. Rotterdam polisinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın araçta beklediği sırada, konsolosluk binası yakınlarında toplanan vatandaşlarımıza saldıran polis, bu sırada köpeklerle çok sayıda kişinin üstüne atlarını sürmüştü. Polis köpeklerinin saldırısı sırasında yaralanan Hüseyin Kurt adlı vatandaşımız, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimi sonrası Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.  Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Vatandaşlarımıza sahip çıkmayı her zaman, her koşulda sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın Rotterdam kentinde polis köpeğinin ısırdığı Türk vatandaşı Hüseyin Kurt'un daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için İstanbul'a getirildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rotterdam'da polis köpeğinin vahşice saldırdığı Türk vatandaşı Kurt'un daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için İstanbul'a getirildiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının, Kurt'un tedavisini başlattığını kaydeden Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza sahip çıkmayı her zaman, her koşulda sürdüreceğiz." dedi.

Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan Kurt, Hollanda polisi tarafından coplanmış, polis köpeği bacağını ısırmıştı.
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