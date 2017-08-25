Hollanda yargısından 'Siyonizm' kararı

LAHEY (AA) - Hollanda'da mahkeme, üç yıl önce sosyal medya üzerinden Siyonizm hakkında mesaj paylaştığı için işinden olan Faslı kadını haklı buldu.

Lahey mahkemesinin kararında, Fas asıllı Yasmina Haifi'nin sosyal medya üzerinden "DEAŞ, İslam dinini karalamak için bir Siyonist oyunudur" mesajını paylaştığı için Hollanda Adalet Bakanlığındaki memurluk görevinden haksız yere uzaklaştırıldığı belirtildi.

Bakanlığın mahkeme masraflarını karşılamasına da karar veren mahkeme, sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajın ifade özgürlüğü yasası kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulandı.

İstemesi durumunda maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilecek

Mahkeme ayrıca, medya ve siyasetçilerin tepkilerinden dolayı Haifi'nin olumsuz bir şekilde gündeme geldiğine de işaret ederek, bu durumunun da kararda göz önünde bulundurulduğu ifade edildi. Karara göre, Haifi, istemesi durumunda oluşan maddi ve manevi hasar için tazminat talebinde bulunabilecek.

Muhabir: Abdullah Aşıran