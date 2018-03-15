Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117202
ALTIN
164.850
DOLAR
3.8974
STERLİN
5.4297
EURO
4.7997
Başakşehir Güreş Salonuna Kavuştu
Başakşehir Güreş Salonuna Kavuştu
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne...
İngiliz takımları 'Devler Ligi'ne tutunamadı
İngiliz takımları 'Devler Ligi'ne tutunamadı
FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri değişmedi
FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri...
Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi
Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi

Hollanda'da 'Suriye için ışık' gösterisi

Hollanda'nın farklı kentlerinde, Suriye için ışık" adlı etkinliğe katılanlar, ellerindeki mumlarla dört kentte aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

Hollanda'da 'Suriye için ışık' gösterisi

Hollanda'nın farklı kentlerinde, Suriye için ışık" adlı etkinliğe katılanlar, ellerindeki mumlarla dört kentte aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

15 Mart 2018 Perşembe 23:35
Hollanda'da 'Suriye için ışık' gösterisi

UTRECHT (AA) - Hollanda'nın farklı kentlerinde, Suriye'de rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'dakiler ve "Doğu Guta için harekete geç" kampanyasına destek olmak için dayanışma gösterisi düzenlendi.

Suriye Komitesi tarafından Utrecht, Amsterdam, Arnhem ve Nijmegen'de düzenlenen "Suriye için ışık" adlı etkinliğe katılanlar, ellerindeki mumlarla dört kentte aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

"Guta'yı kurtar"

Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO) simgeleyen bayraklar ve "Uluslararası dayanışma" , "Guta'yı kurtar" , "Özgür Suriye", yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İdlib ve Doğu Guta'da yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Gösteride, ellerinde sembolik olarak yaktıkları mumları Suriye'ye ışık olması için alana bırakan katılımcılar, Suriye'dekiler için görüntülü mesaj gönderdi.

Muhabir: Abdullah Aşıran

Anahtar Kelimeler:
Doğu GutaDünyaGösteriHollandaSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması
Türkiye ile ABD'nin Suriye toplantısının 21 Mart'ta gerçekleşmesi planlanıyor
Türkiye ile ABD'nin Suriye toplantısının 21 Mart'ta gerçekleşmesi planlanıyor
PKK'lı teröristlerin boşalttığı yerlere Coni'ler yerleşti
PKK'lı teröristlerin boşalttığı yerlere Coni'ler yerleşti
Annesinin 'kızım hasta ölüyor, devlet yardım etmiyor' iddialarını yalanladı
Annesinin 'kızım hasta ölüyor, devlet yardım etmiyor' iddialarını yalanladı
Racu'da çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi
Racu'da çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi
Emine Erdoğan'dan kadınlara 'Sıfır Atık' temasıyla davet
Emine Erdoğan'dan kadınlara 'Sıfır Atık' temasıyla davet
Darbeci albay, hiçbir şey hatırlamadı
Darbeci albay, hiçbir şey hatırlamadı
Sınıra takviye amaçlı komandolar sevk edildi
Sınıra takviye amaçlı komandolar sevk edildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim