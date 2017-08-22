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Hoparlörle anons yapan seyyar satıcılara para cezası

- Zabıta, seyyar satıcıların anons yaptıkları hoparlörlere el koydu

Hoparlörle anons yapan seyyar satıcılara para cezası

- Zabıta, seyyar satıcıların anons yaptıkları hoparlörlere el koydu

22 Ağustos 2017 Salı 12:54
Hoparlörle anons yapan seyyar satıcılara para cezası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yüksek sesle ve ses yükseltici cihazlarla sokaklarda anons yapan seyyar satıcılara 109 lira para cezası kesildi.

Edirne Belediyesi'ne, vatandaşlardan şahsen, mail veya "Alo 153" şikayet hattı aracılığıyla gelen şikayetler, değerlendirilmeye devam ediliyor.

Artan şikayetler üzerine yapılan inceleme sonucu, emir ve yasaklar yönetmeliği gereği seyyar satıcılara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Mahalle ve sokak aralarında ellerindeki ürünleri satmak amacıyla yüksek sesle ve ses yükseltici cihazlarla anons yaptığı belirlenen 4 seyyar satıcıya 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 37 Maddesi gereği 109 lira idari para cezası uygulandı.

Seyyar satıcıların kullandığı ses yükseltici cihazlara da el konularak, yeddi emine götürüldü.

Öte yandan, Edirne'de, "iki çorba ve bir köfte" siparişi veren müşterilerine "iki köfte" yemeleri konusunda ısrarcı olan işletme sahibine, şikayet üzerine 240 lira para cezası verilmişti.

Valilik, belediye ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce turizmde "müşteri memnuniyeti" amacıyla kurulan WhatsApp hattına şikayet, takdir ve öneriler gelmeye devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Para CezasıSeyyar SatıcıSokaklarYüksek Ses
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