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HRW, uydu görüntülerinden Arakan'da en az 10 yangın tespit etti

İnsan Hakları İzleme Örgütü, uydu görüntüleri üzerinden Arakan'da 25-28 Ağustos'ta 10 büyük yangın tespitinde bulundu.

HRW, uydu görüntülerinden Arakan'da en az 10 yangın tespit etti

İnsan Hakları İzleme Örgütü, uydu görüntüleri üzerinden Arakan'da 25-28 Ağustos'ta 10 büyük yangın tespitinde bulundu.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 22:47
HRW, uydu görüntülerinden Arakan'da en az 10 yangın tespit etti

NEW YORK (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) uydu görüntüleri ile Arakan'da en az 10 büyük yangın tespit edildiğini belirterek, Myanmar hükümetinden yangınların nedenini ve insan hakları ihlalleri iddialarının incelenebilmesi için bölgeye giriş izni verilmesini talep etti.

HRW tarafından yayımlanan raporda, 25 Ağustos'ta polis noktalarına yapılan saldırıların ardından bölgede 2 büyük yangın tespit edildiği, 28 Ağustos'ta da sabah saatlerinden itibaren 8 ayrı noktada yangınların görüldüğü belirtildi.

Yağmur sezonu olması ve çözünürlük sorunları gibi nedenlerle tespit edilenden çok daha fazla yangın olduğunun tahmin edildiği kaydedilen raporda, "HRW, yangınların tespit edildiği noktaların, köylerin yaşayanlarla birlikte yakıldığı iddia edilen haberlerdeki mekanlarla aynı olduğunu belirledi." ifadesi kullanıldı.

Yangınların Rathedaung ve Maungdaw kasabaları civarındaki köylerde tespit edildiği vurgulanan raporda, Taung Pyo Let Yar köyünden Bangladeş'e kaçan ve köylerinin yakıldığını, birçok kişinin öldürüldüğünü iddia eden görgü tanıklarının ifadeleriyle uydu görüntülerindeki yangın yerlerinin örtüştüğü kaydedildi.

Yangınlar 2012 ve 2016'dakilerle benzer

Raporda yangınların mahiyeti konusunda kesin bir tespitte bulunulamayacağı vurgulandı ancak söz konusu yangınların 2012 ve 2016'da Rohingyalara karşı gerçekleştirilen geniş çaplı kundaklama olaylarıyla büyük benzerlik gösterdiğine işaret edildi.

HRW, güvenlik güçlerine yönelik saldırıların insan hakları ihlallerine gerekçe olamayacağını belirterek, Myanmar hükümetinden ihlallere son vermesini ve bölgede inceleme yapılmasına izin vermesini istedi.

Kuruluşun daha önce yayımladığı raporda, Ekim 2016 ile Mart 2017 arasında ordunun baskıları ve insan hakları ihlalleri sonucu 87 binden fazla Rohingya'nın Bangladeş'e sığındığı, köylerinin yakıldığı, taciz ve tecavüzler yaşandığı açıklanmıştı.

Muhabir: Mustafa Keleş

Anahtar Kelimeler:
ArakanDünyaİnsan Hakları İzleme Örgütü
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