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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı. Bu kıyımların belki en önemlilerinden biri, brifing alan hakimlerin, mahkeme üyelerinin İslami kesimlerde yaptıkları kıyımdır" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı. Bu kıyımların belki en önemlilerinden biri, brifing alan hakimlerin, mahkeme üyelerinin İslami kesimlerde yaptıkları kıyımdır" dedi.

25 Mart 2018 Pazar 19:48
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı

VAN

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı. Bu kıyımların belki en önemlilerinden biri, brifing alan hakimlerin, mahkeme üyelerinin İslami kesimlerde yaptıkları kıyımdır." dedi.

Yapıcıoğlu, kentteki bir düğün salonunda partisince düzenlenen Van İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yola çıkarken dile getirdikleri konulardan birinin de uluslararası düzendeki adaletsizlik olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulunun yapısına itirazlarını parti programına eklediklerini, 15 kişilik güvenlik konseyinin daimi 5 üyesinin veto hakkının başlı başına adaleti zedeleyici bir şey olduğunu aktardıklarına değinen Yapıcıoğlu, bugün ülkenin iki numaralı koltuğunda oturan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da adaletin tesisi için BM yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdiğini ifade etti.

Yapıcıoğlu, 28 Şubat'la ilgili yargıdan çok ciddi şikayetlerin bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnsanlar adalet arıyor. Adalet arayanlar çığlık atacak duruma gelmişse ciddi sorun var." dediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Adalet arayanlar 25 yıldır çığlık atıyor ama bunu duyanlar yok. Adalette sorun var ama o adalet birileri için sorun olmaktan çıkıyor. 28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı. Bu kıyımların belki en önemlilerinden biri, brifing alan hakimlerin, mahkeme üyelerinin İslami kesimlerde yaptıkları kıyımdır. 'Gözünün üzerinde kaşın var' diyerek ağır cezalar verdiler. FETÖ yargısı yine böyle. Bunların zulmettiği insanların bir kısmı, mesela omuzu kalabalık olanlar, sosyal mevkisi yüksek olanlar ya da basında popüler olan insanlar, çıkarılan bir kanunla Anayasa Mahkemesine müracaat ettiler. Kararları aldılar ve tahliye oldular. Ama 28 Şubat'a giden süreç ve sonrasında ciddi cezalar almış ve 20 yıla aşkın süredir cezaevinde olanlar halen bu mağduriyeti yaşamaya devam ediyorlar."

Muhabir: Cemal Aşan

Anahtar Kelimeler:
Genel Kurul ToplantısıHÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya ​YapıcıoğluTürkiyeVan
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