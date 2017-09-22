Hukuk Fakültesi öğrencilerine yol işkencesi



Adana Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yaşadığı yol çilesi işkenceye döndü. Alkol olan kimliği belirsiz şahısların, kız öğrencileri sık sık taciz ettiği yol aileleri ve öğrencileri isyan ettirdi.

Çukurova Üniversitesi'nde yol ve ring problemi yüzünden hukuk ve işletme fakülteleri ile yemekhaneye ulaşmak için kuru ot ve ağaçların bulunduğu patika yollardan yürümek zorunda kalan öğrenciler isyan etti. Yolculukları dakikalar süren öğrenciler bu yolculuklar sırasında taciz olaylarının yaşandığını ileri sürdü. Adana Barosu'nun da devreye girip rektörlük ve belediyelerle görüşmesiyle birlikte yol ve belediye otobüsü sorununun çözüleceği açıklandı.

KURU OTLARIN VE AĞAÇLARIN İÇİNDEN GİDİYORLAR

Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Bilge Kaan Güner, asfalt yol bulunmadığı ve ring araçların yetersizliği nedeniyle fakültelere ve yemekhanelere kuru ot, ağaçların arasındaki patika yolda dakikalarca yürüyerek ulaşan gençleri görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Güner, bu yolculuk sırasında kampüsteki bir inşaat işçisinin bir kız öğrenciyi taciz ettiğini de öne sürdü.

Patika yolda kuru otlar ve ağaç dalları arasında yürüyen gençlerin zaman zaman küçük yaralanmalara maruz kaldığı ve kıyafetlerinin kirlendiği görüldü.

Güner'in paylaşımının üzerine Adana Barosu, yol yapımı için rektörlük ve Sarıçam Belediyesi'yle görüştü. Fakülteyi ziyarete gelen Baro Başkanı Veli Küçük, öğrencilerle yaptığı sohbette yolun 5 gün içerisinde tamamlanacağını aktardı.

BELEDİYE SÖZ VERDİ AMA...

Adana Büyükşehir Belediyesi de harekete geçerek kampüs içerisindeki 2.5 kilometrelik yolun rehabilitasyonunun hızlandırılacağını ve ring seferlerinin Adana Şehir Hastanesi’ni kapsayacak şekilde ele alınacağını, öğrencilerin mağduriyetini önleyecek şekilde 15 dakika aralıklarla devam ettirilmesi için gereken planlamaların en kısa zamanda yapılacağını belirtti.

OTOBÜSTE TACİZ İDDİASI VAR



Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Zilan Kılıç, kız öğrencilerin bu yolculuk sırasında pek çok kez tacize maruz kaldığını ancak söylemeye bile çekindiklerini kaydederek, mevcut ring sisteminde otobüslerin çok kalabalık olduğunu ve öğrencilerin dışında sivil vatandaşların da otobüsleri kullandığını söyledi. Kılıç, “Havanın karardığı saatlerde patika yollar oldukça güvensiz oluyor. Burada içki içip alem yapanlara bile rastlıyoruz. Otobüsler de tıkış tıkış olduğu için tacize maruz kalıyoruz. Olaylar çok acı” dedi.

3 YILDIR BİTMEYEN ÇİLE



İletişim Bilimleri 4'üncü sınıf öğrencisi Yalçın Semir Akarsu ise 3 senedir rektörlüğe dilekçeler yazdıklarını ancak bir sonuç alamadıklarının altını çizerek, “Fakülteme 20 dakikada yürüyerek ulaşabiliyorum. Bu bir öğrenci için çok zor. Hukuk fakültesindeki arkadaşlar yarım saat yürüyorlar. Eğitimimizde aksamalara neden oluyor bu durum” ifadelerini kullandı.