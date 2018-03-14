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İbadi'den mezhepçilik ve ırkçılık uyarısı

Irak Başbakanı İbadi, ülkede tehlike arz eden mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerini söyledi.

İbadi'den mezhepçilik ve ırkçılık uyarısı

Irak Başbakanı İbadi, ülkede tehlike arz eden mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerini söyledi.

14 Mart 2018 Çarşamba 23:54
İbadi'den mezhepçilik ve ırkçılık uyarısı

MUSUL (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerini belirtirken, yolsuzluğun da "terörizmden daha tehlikeli" olduğunu söyledi.

İbadi, Hristiyanların çoğunlukta olduğu Musul'un Bartılla kasabasında, "Musul Ovası sakinleri arasında birlikte yaşam atmosferine teşvik" adı altında düzenlenen konferansa katılarak bir konuşma yaptı.

Farklı din ve etnik kökenden toplulukların barış içinde bir arada yaşamasının önemini vurgulayan İbadi, Irak'ın geçmişte mezhepçilik ve ırkçılıktan büyük acılar çektiğini, ülkenin bu yüzden iç savaşa sürüklendiğini hatırlattı.

Ülkede tehlike arz eden mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerinin altını çizen İbadi, Irak üzerinde başka bir tehdit unsuru olarak yolsuzluklar konusuna da değindi.

Irak Başbakanı İbadi, "Yolsuzluk, terörizmden daha tehlikeli, çünkü görülmez bir düşman. Yolsuzluğa, üzerinde daha önce düşünülen planlarla derinden bir darbe vurmak istiyoruz ve bunun sonuçlarını da göreceğiz." diye konuştu.

Muhabir: İdris Okuducu

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