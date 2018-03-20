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İBB Başkanı Uysal: Metroda önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli

İBB Başkanı Uysal, metro konusunda, "Aslında söylediğimiz açık ve net. İki ilçe şu anda metro konusunda öncelikli. Bir tanesinde metro inşaatı başlamış ve yine devamında ihale olacak. İkincisi için de ihaleye bu yıl içinde çıkacağız zaten." dedi.

İBB Başkanı Uysal: Metroda önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli

İBB Başkanı Uysal, metro konusunda, "Aslında söylediğimiz açık ve net. İki ilçe şu anda metro konusunda öncelikli. Bir tanesinde metro inşaatı başlamış ve yine devamında ihale olacak. İkincisi için de ihaleye bu yıl içinde çıkacağız zaten." dedi.

20 Mart 2018 Salı 16:58
İBB Başkanı Uysal: Metroda önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Üysal, metronun Sultanbeyli ve Arnavutköy ilçelerine götürülmesine öncelik vereceklerini belirterek, "Aslında söylediğimiz açık ve net. İki ilçe şu anda metro konusunda öncelikli. Bir tanesinde metro inşaatı başlamış ve yine devamında ihale olacak. İkincisi için de ihaleye bu yıl içinde çıkacağız zaten. Dolayısıyla olaya böyle bakmak lazım." dedi.

Uysal, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (İSTAÇ) Piyalepaşa'daki merkezinde hafriyat kamyonlarına takılan Araç Takip Sistemi (ATS) uygulamasının tanıtım toplantısında, metro inşaatında nerelere öncelik verecekleri yönündeki açıklamaları konusundaki soruları cevapladı.

Gazetecilerin AK Parti Şişli İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmayı hatırlatmaları üzerine Uysal, Sultanbeyli ve Arnavutköy'e metro yapımına öncelik verdiklerini, inşaat halindeki metroların harita üzerine sergilendiğinde, söylediklerinin ne kadar doğru ve haklı olduğunun görüleceğini söyledi.

Uysal, "Şu anda İstanbul'da metro yapacaksak, önceliğimiz neresi olmalı? Metro ulaşımında sıkıntı yaşanan yerler olmalı. Bizim de iki ilçe üzerinde konuştuğumuz mesele var. Bunların bir tanesi Arnavutköy, diğeri Sultanbeyli. Şimdi oralar, AK Parti'ye en fazla oy vermiş olanlar. Ben inanıyorum ki, şu anda bizim söylediğimizi AK Partili olmayan bir büyükşehir belediye başkanı olsaydı yine de bu ifadeyi yani 'En fazla AK Parti'ye oy veren insanların olduğu yerler' demese bile iki ilçenin metro yapımı konusunda öncelikleri arasında olacağını söylerdi herhalde." diye konuştu.

"Öncelik Arnavutköy ve Sultanbeyli"

Daha önceki açıklamalarında birinci önceliğinin metro olduğu yönünde beyanları olduğunu dile getiren Uysal, "Yine metroda da birinci önceliğimiz bu bölgeler. Arnavutköy ve Sultanbeyli. Bunu da ne ile ifade etmişiz? İki ilçenin en fazla AK Parti'ye oy veren yer olması. Şu anda metroda çalışılan yerlere baktığımız zaman, en fazla eğer CHP'li ilçelerin olduğu yerler ise şu anda inşaatı devam eden ilçelerimiz ise bizim bu sözümüzden 'Oy vermeyenlere metro götürmeyeceğiz, yapmayacağız.' diye bir şey algılanmamalı herhalde." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, AK Parti ilçe kongresinde söylediği sözlerin bugün çok farklı noktalara çekildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aslında söylediğimiz bu kadar açık ve net. İki ilçe şu anda metro konusunda öncelikli. Bir tanesinde metro inşaatı başlamış ve yine devamında ihale olacak. İkincisi için de ihaleye bu yıl içinde çıkacağız zaten. Dolayısıyla olaya böyle bakmak lazım. Söylediklerim şöyle bir noktaya da çekiliyor: 'Başkan çark etti.' Yok. Yine metro konusunda önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli. Niye? Oraların ihtiyacı var. Niye? Geçmişte, oralara daha önce yapılması gerektiğini ve şu anda geciktiğini düşündüğümüz için hızlandıracağız. Tabii ilave bir şeyimiz daha var. 'İstanbul'da birinci önceliğimiz metro.' dedik. Şu anda 2023 yılında İstanbul'da 1000 kilometrelik metro hedefi koyduk. 'İstanbul trafiğinin çözümü de metro.' dedik. Dolayısıyla biz sadece İstanbul'da AK Partililerin oy verdiği yerlere metro yaparak trafiği çözeceğiz."

"Az oy aldığımız yerlere hizmet yaptık oyumuz arttı"

Basının konuşmasının tamamına yer vermediğini, bu nedenle yanlış anlaşılmaya yol açıldığını anlatan Uysal, sözlerin şöyle tamamladı:

"Aslında basın konuşmamızın tamamını almış olsaydı, kastettiğimiz yerin iki ilçe olduğunu gayet iyi bir şekilde anlarlardı. Kastettiğimiz şeyin ne olduğunu anlarlardı. Zaten biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geleli 5 ay oldu. Geçmişte de 9 yıllık bir ilçe belediye başkanlığımız var. Orada uygulamamız da ortada. Tam tersine biz az oy aldığımız yerlere daha fazla hizmet verdik ki, orada oyumuz daha fazla arttı. İstanbul'da da oyumuzu artırma hedefimiz varsa, bize oy veren yerlerle birlikte vermeyen yerlerde de mağduriyet, sıkıntı, hizmet ihtiyacı ne varsa yapmamız gerekir ki, oyumuzu artırabilelim. Hedefimiz de bu olur. Dolayısıyla hedefimizin ve söylediklerimizin ne olduğu bu kadar nettir."

Muhabir: Adem Demir

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