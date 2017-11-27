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İBB Başkanı Uysal: Suçluların hak ettikleri cezayı almaları tek hedefimiz

FETÖ'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgali davasını takip etmek için 150 avukatla beraber Silivri'ye gelen İBB Başkanı Uysal, "Suçluların hak ettikleri cezayı almaları tek hedefimiz." dedi.

İBB Başkanı Uysal: Suçluların hak ettikleri cezayı almaları tek hedefimiz

FETÖ'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgali davasını takip etmek için 150 avukatla beraber Silivri'ye gelen İBB Başkanı Uysal, "Suçluların hak ettikleri cezayı almaları tek hedefimiz." dedi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:39
İBB Başkanı Uysal: Suçluların hak ettikleri cezayı almaları tek hedefimiz

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Genel Sekreter Hayri Baraçlı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Temel Başalan, İSKİ, İETT ve diğer iştiraklerin genel müdürleri ile belediyenin 150 avukatıyla FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 askerin yargılandığı davayı izlemek üzere Silivri'ye geldi.

Burada, ellerinde Türk bayrakları ve "15 Temmuz'u unutmayacağız" pankartları ile "FETÖ'cü hainler, eli kanlı katiller", "FETÖ'cü hainlere en ağır ceza verilsin" yazılı dövizler taşıyanlar tarafından karşılanan Uysal, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Uysal, FETÖ'cü hainlerin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sonra en çok insanı Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki merkez binasının önünde şehit ettiğini söyledi.

O gün yaşananlara değinen Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orada vatandaşlarımız her şeye rağmen belediye binasını korumak istedi. Ama işgalciler, vatan hainleri orada vatandaşlarımıza acımamışlar. 14 kişi şehit oldu. 140'a yakın gazimiz var. Mesleğimiz avukatlık. Geçmişte bu şekilde mazlum ve mağdur kişilerin avukatlığını yapmış birisi olarak Büyükşehir Belediyesi adına, bu davada suçluların hak ettiği cezayı bulması adına ne gerekiyorsa yapmak görevimiz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak avukatlarımız gerekli işlemleri yaptı. Ayrıca müştekiler adına da yapılması gereken her şeyi yapacağız."

"Suçluların hak ettikleri cezayı almaları tek hedefimiz"

Uysal, suçluların hak ettikleri cezayı almalarının tek hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Her şeye rağmen hukuk işlediği, adalet yerini bulduğu zaman en azından burada şehit yakınlarımız huzura erecektir. 'Gereği yapıldı.' diyeceklerdir. Hedefimiz budur. İnşallah bugün duruşma başlayacak. Biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah herkes burada suçluların hak ettiği cezayı aldığını görmüş olur. En azından vicdanen gereğini yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışanlarının hedef alındığına işaret eden Uysal, 150 avukatla ilk duruşmaya katılmalarının sebebinin, bu kişilerin de hedef alınmış olmasından kaynaklandığını aktardı.

Uysal, "Kendilerinin hedef alındığı bir dava için avukatların buraya gelmeleri en doğal hakkıdır." dedi.

Avukatların yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin 185 meclis üyesinin de duruşmayı takip etmek için Silivri'ye geldiğini belirten Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediyemizin karar mekanizması olan meclis üyelerimiz de burada. Seçimle gelen, görev alan siyasi mekanizmamız da hedef alınmıştır. Bugün çalışanlarıyla meclis üyeleriyle başkanıyla hep beraber buradayız. İnşallah, gereğini bizler yapacağız. Heyet de adil yargılanma ile hainlere hak ettiği cezayı verir diye düşünüyoruz."

Açıklamanın ardından Uysal ve beraberindekiler, duruşmayı izlemek için salona girdi.

Muhabir: Adem Demir

Anahtar Kelimeler:
Ceza İnfaz KurumlarıİBBIşgal DavasıMevlüt UysalSilivriTürkiye
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