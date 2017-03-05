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05 Mart 2017 Pazar 18:55

İBB'den Vatan Caddesindeki arsa ile ilgili açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün bazı internet sitelerinde yer alan haberle ilgili olarak açıklama yapıldı

İBB'den Vatan Caddesindeki arsa ile ilgili açıklama geldi
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İBB'den Vatan Caddesindeki arsa ile ilgili açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün bazı internet sitelerinde yer alan haberle ilgili olarak açıklama yapıldı.İBB resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Vatan Caddesi üzerindeki bir arsaya ilişkin kamuoyunda yer alan haberlerin tamamen asılsız olduğu kaydedilerek, söz konusu iddialara ilişkin yasal sürecin başlatıldığı vurgulandı.Açıklama şöyle;
   “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi hesabından yapılan açıklamada “İstanbul Fatih İlçesi Vatan Caddesi üzerindeki bir arsa konu edilerek, sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır. Akıl ve izandan yoksun hezeyanlardan oluşan iftiralara ilişkin gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur”  
    Bugün  Fatih Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'ye 300 milyon TL kazandırdığını iddia etti. AKP'li Başkan Topbaş'ı “FETÖ'cü” olmakla suçlayan Fatih Tezcan, “Ya bu satış devlet müdahalesi ile iptal edilmeli ya da Kadir Topbaş'a FETÖ'den soruşturma başlatılmalı, acilen yurt dışı çıkış yasağı konulmalıdır” dedi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Fatih Tezcan'ın “Kadir Topbaş FETÖ'ye 300 milyon lira aktardı” iddiası için “Fatih Tezcan’ın iddialarına kimse ilgisiz ve sessiz kalamaz. Bu saatten sonra ya Topbaş ya Tezcan gider” dedi.
Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın “İstanbul Fatih'te Vatan Caddesi üzerinde ‘FETÖ’ye ait bir araziyi almak için İBB’nin 300 milyon lira verdiğini” iddia etti. Tezcan, yazısında “Bu para transferi Kadir Topbaş'ın intiharıdır! Artık istifası da yetmez!” ifadelerini kullandı.
 
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Anahtar Kelimeler
İBBKadir Topbaş
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