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İBB'den Necip Fazıl Müzesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek için bir müze veya kültürevi açacaklarını bildirdi.

İBB'den Necip Fazıl Müzesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek için bir müze veya kültürevi açacaklarını bildirdi.

10 Mart 2018 Cumartesi 23:47
İBB'den Necip Fazıl Müzesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek için bir müze veya kültürevi açacaklarını bildirdi.

İBB açıklamasına göre Uysal, 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarında Kısakürek'in vefatının 35. yıl dönümü dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin hazırladığı "Bir Şiir/Bir Hayat-Çile" sergisini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Necip Fazıl projesini açıklayan Uysal, Fazıl'ın son yüz yılda ülkenin yetiştirdiği en önemli fikir insanlarının başında geldiğini ifade ederek, Necip Fazıl gibi önemli bir isim için hazırladıkları projenin kitap fuarıyla kısıtlı kalmasını istemediklerini söyledi.

Mevlüt Uysal, şunları kaydetti:

"Bu serginin İstanbul'da daimi olmasını istiyoruz. Kısa zamanda İstanbul'a kazandıracağımız Necip Fazıl Kültür Evi, Necip Fazıl Müzesi -ismi ailesi nasıl isterse- için bu süreçte yine Necip Fazıl'ın ailesi ile çalışacağız. Necip Fazıl'ın ailesi kendi imkanlarını ortaya koydular. Necip Fazıl gibi isimler kamuoyunun ortak değerleri. Bazen aileler bu ortak değerleri fazla sahipleniyorlar ama görüyoruz ki Necip Fazıl'ın ailesi hukuken kendilerine ait olan bu hakkı herkesle paylaşmak istiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Muhabir: Semra Orkan

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Kültür
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