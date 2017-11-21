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İBB'nin 2018 bütçesi 20 milyar 100 milyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 milyar 100 milyon liralık 2018 yılı bütçesi, belediye meclisi tarafından onaylandı.

İBB'nin 2018 bütçesi 20 milyar 100 milyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 milyar 100 milyon liralık 2018 yılı bütçesi, belediye meclisi tarafından onaylandı.

21 Kasım 2017 Salı 22:25
İBB'nin 2018 bütçesi 20 milyar 100 milyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 20 milyar 100 milyon liralık 2018 yılı bütçesi, İBB Meclisi tarafından onaylandı.

Bütçe, İBB'nin Saraçhane Yerleşkesindeki toplantıda görüşüldü. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 2018 yılı bütçesi konusunda meclis üyelerine bilgi verdi.

İBB'nin 2018 yılı bütçesinin 20 milyar 100 milyon lira olduğunu dile getiren Uysal, "Geçtiğimiz yıla oranla bütçemizde yüzde 8.65'lik bir artış oldu. İSKİ ve İETT ile birlikte toplam bütçemiz konsolide olarak 42 milyar 600 milyon lira. En büyük hedefimiz İstanbul'daki raylı sistemleri birbirleriyle bağlamak. Diğer iştiraklerimizle birlikte bütçemizin aslan payını 6 milyar 822 milyon liralık bölümünü ulaşıma ayırdık." diye konuştu.

Uysal, 2018 bütçesinden bir milyar lirayı kentsel dönüşüm için ayırdıklarını, yerinden dönüşümü öncelediklerini kaydetti.

"Az laf, çok iş" prensibi ile çalışacaklarını vurgulayan Uysal, eğitim, sağlık, spor ve diğer alanlarda gerekli yatırımları yapacaklarını dile getirerek, 2018 yılı bütçesinin İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. İBB'nin 2018 yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada 162 kabul, 58 ret oyu kullanıldı.

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Mevlüt Uysal, meclis üyelerine teşekkür etti.

Muhabir: Adem Demir, Lale Bildirici

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