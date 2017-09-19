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İbn Haldun Üniversitesi'nde ilk ders "Bilim Nedir?" oldu

- Üniversitede 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dersini rektör Prof. Dr. Recep Şentürk verdi

İbn Haldun Üniversitesi'nde ilk ders "Bilim Nedir?" oldu

- Üniversitede 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dersini rektör Prof. Dr. Recep Şentürk verdi

19 Eylül 2017 Salı 09:08
İbn Haldun Üniversitesi'nde ilk ders

İSTANBUL (AA) - Eğitim hayatına bu yıl başlayan İbn Haldun Üniversitesi’nde ilk ders "Bilim Nedir?" oldu.

İbn Haldun Üniversitesi açıklamasına göre, üniversitede 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dersini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk verdi.

2017-2018 eğitim öğretim dönemine, düzenlenen törenle başlayan üniversitede etkinliğe İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fuat Erdal ve Prof. Dr. Yüksel Özden, Rektör Danışmanı Hakkı Öcal, Prof. Dr. Halil Berktay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ardından üniversitenin ilk eğitim dönemi İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk’ün verdiği dersle başladı. Şentürk, “Bilim Nedir?” konusuyla öğrencilere seslendi. Şentürk, bilimsel faaliyetler içerisinde yer almanın milletleri ileriye taşımadaki önemine dikkati çekerken yeni eğitim döneminde öğrencilere başarılar diledi.

Şentürk’ün dersi sonrası öğrenciler telefonları üzerinden hep birlikte Kahoot oyununu oynadı. Oyun kapsamında öğrencilere üniversite ile ilgili sorular sorulurken bir yandan da geçmişe ve günümüze dair sorular yöneltildi. Öğrencilerin hafızalarını sınayan oyunda soruları doğru cevaplayarak en fazla puanı elde eden ilk 5 öğrenciye eğitim seti hediye edildi. Sonrasında üniversitede eğitim gören öğrencilere derslerinde kolaylık sağlamak ve çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bilgisayarlar hediye edildi.

Öğrencileri nitelikli bir eğitimle donatarak mesleki hayata hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren Şentürk, "Çok heyecanlı çok sevinçli bir gün. 2017-2018 akademik eğitim yılını başlatmış oluyoruz. 150 yıldız öğrenci arıyorduk, onlar üniversitemizi tercih edip geldiler. Yüzde 35 oranında uluslararası öğrenci de üniversitemizi tercih etti. Burada mukayeseli eğitim yapacağız ve küresel rekabete öğrencilerimizi hazırlayacağız. Hem Batı sosyal bilimlerini hem de Doğu sosyal bilimlerini her iki yaklaşımı da mukayeseli bir şekilde öğrencilerimize öğreteceğiz. Öğrencilerimizi Almanlarla, Japonlarla, Amerikalılarla ve diğer ülkelerden yetişmiş gençlerle rekabet edebilecek şekilde hazırlayacağız. Dili çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.


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İbn Haldun Üniversitesi
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