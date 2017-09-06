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İçişleri Bakanı Soylu'dan Senegal'e FETÖ uyarısı

İçişleri Bakanı Soylu, resmi ziyaret için bulunduğu Senegal'de, FETÖ mensuplarının iki ülke arasındaki ilişkileri baltalamak için ellerinden gelen her şeyi yapacağı uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Senegal'e FETÖ uyarısı

İçişleri Bakanı Soylu, resmi ziyaret için bulunduğu Senegal'de, FETÖ mensuplarının iki ülke arasındaki ilişkileri baltalamak için ellerinden gelen her şeyi yapacağı uyarısında bulundu.

06 Eylül 2017 Çarşamba 21:12
İçişleri Bakanı Soylu'dan Senegal'e FETÖ uyarısı

DAKAR(AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Senegal-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 4. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Senegal'in başkenti Dakar'a geldi. Soylu'yu, Leopold Sedar Senghor Uluslararası Havaalanı'nda Senegal İçişleri Bakanı Abdoulaye Daouda Diallo, Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Dakar Türk Büyükelçiliği Konutuna geçen Soylu, burada Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi kurumların temsilcileri ile bir araya geldi.

Ardından Dakar'daki Abdou Diouf Kongre Merkezi'nde KEK Toplantısı'na katılan Soylu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Senegal'in eskiden beri Türkiye ile dostane ilişkilere sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gün geçtikçe sağlamlaştığını söyledi.

"Eğitim daha da kaliteli hale gelecektir"

Senegal'in FETÖ okullarını TMV'ye devretmesinde son aşamaya gelinmesi nedeniyle özellikle mutlu olduğunu belirten Soylu, “TMV’nin FETÖ okullarını devralmasıyla buralarda sergilenen eğitim daha da kaliteli hale gelecektir. Burada gördüm ki Maarif Vakfı yeni eğitim yılına başlamak için gerekli bütün çalışmaları yapmış." dedi.

Ülkede serbest dolaşan bazı FETÖ mensuplarının bulunduğuna dikkat çeken Soylu, Senegal hükümetinin bu teröristleri Türkiye’ye iade etmesinin kendileri açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

“FETÖ mensupları özellikle iki ülke arasındaki ilişkileri baltalamak için ellerinden gelen her şeyi yapar. Bu terör örgütü mensuplarının vicdanları yok, salgın hastalık gibidirler. FETÖ’cüler koyun postu giymiş vahşi kurtlara benziyor. Bünyeye iyi niyetliymiş gibi girerler, orayı kuşattıklarında da ülkelerin milli kabiliyetlerini etkisiz hale getirirler. FETÖ din, milliyet, vatan sevgisi gibi kavramları kendilerini gizlemek için kullanırlar. Türkiye bu projeyi ve sahiplerini deşifre etti. Bu uluslararası bir kuşatma projesidir. Gün gelecek bütün ülkeler FETÖ’yü deşifre ettiği için tebrik edecektir."

KEK toplantısında iki ülke arasında varılan ekonomik mutabakatla ilişkilerin daha da yüksek seviyelere çıkacağını vurgulayan Soylu, yapılan anlaşmaların Türkiye ile Senegal arasında başka konulardaki iş birliğinin önünü açacağını ifade etti.

Muhabir: Alaattin Doğru

Son Güncelleme: 06.09.2017 21:47
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSüleyman SoyluSenegalNilgün Erdem Arıİçişleri BakanıDakar
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