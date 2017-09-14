İçişleri Bakanı Soylu: Olayla ilgili gözaltı işlemleri başladı

İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili, "Gerekli idari ve adli tahkikatlar da başladı, ilgili gözaltı işlemleri de başlamıştır." dedi.