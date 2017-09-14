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İçişleri Bakanı Soylu: Olayla ilgili gözaltı işlemleri başladı

İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili, "Gerekli idari ve adli tahkikatlar da başladı, ilgili gözaltı işlemleri de başlamıştır." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Olayla ilgili gözaltı işlemleri başladı

İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili, "Gerekli idari ve adli tahkikatlar da başladı, ilgili gözaltı işlemleri de başlamıştır." dedi.

14 Eylül 2017 Perşembe 14:31
İçişleri Bakanı Soylu: Olayla ilgili gözaltı işlemleri başladı

ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili, "Gerekli idari ve adli tahkikatlar da başladı, ilgili gözaltı işlemleri de başlamıştır." dedi.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı SoyluTuğlukTürkiye
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